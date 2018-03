I videoen foroven kan du se billeder fra landsbyen Winterslow, hvor den russiske eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk.

Efter at den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal, samt hans datter Julia, var udsat for et nervegift-angreb, har Ruslands efterforskningskomité meddelt, at en efterforskning er indledt for at finde frem til, hvad der er op og ned i den højspændte sag, der har udløst en diplomatisk krise mellem Storbritannien og Rusland.

Men ifølge engelske The Telegraph har britiske efterretningsagenter allerede en teori om, hvordan forgiftningen fandt sted.

Sergej Skripal og datteren Julia blev fundet livløse på en bænk ved Salisbury i England den 4. marts. Siden er der ikke kommet meget ud om deres tilstand, men den beskrives stadig som kritisk.

Det menes at være tilfældet, at den 33-årige Julia sammen med sin far skal have spist og drukket på restauranten ‘Zizzi’ og pubben ‘The Mill,’ der ligger nær bænken, hvor de blev fundet, i timerne forinden attentatet.

Her er teorien, at nervegiften Novichok blev plantet i datterens kuffert, som hun havde med sig. Nærmere bestemt skal giften være gemt i enten kvindes tøj eller sminke, lyder det fra avisens kilder.

Den 33-årige bor til daglig i Rusland men var på besøg i Storbritannien, da hun blev fundet livløs på bænken sammen med sin far.

Sagen har indtil videre betydet, at Storbritannien har udvist 23 russiske diplomater, inden Rusland valgte at udvise lige så mange britiske.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, er helt entydig i sin udmelding om, at det er russerne, der står bag drabsforsøget.

»Ruslands svar ændrer ikke noget på kendsgerningen, nemlig et drabsforsøg på to personer på britisk jord. Og der er ingen anden konklusion, end at den russiske stat er skyldig,« sagde hun lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP i en tale i den britiske hovedstad, London.