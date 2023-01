Lyt til artiklen

Han er leder for diktatorstaten Nordkorea og er desuden altid garant for en overskrift eller to rundt omkring i verdens aviser.

Men livet er tilsyneladende ikke lutter lagkage for Kim Jong-un.

Hos The Telegraph er flere eksperter nemlig ude med en ganske opsigtsvækkende melding:

At Kim Jong-un lige nu befinder sig i en midtvejskrise.

Og at den midtvejskrise skulle have sendt lederen ud i en livsstil med masser af rygning, alkohol og overvægt.

»Jeg har hørt, at han græder og drikker meget. Han er ensom og under pres,« siger Dr. Choi Jinwook, en nordkoreansk ekspert fra Seoul, til The Telegraph.

Det britiske medie skriver endvidere, at både hans kone og læge skulle have bedt ham ændre den usunde livsstil, men at lederen har ignoreret dette.

Dog berettes det, at han selv har en stor frygt for at blive syg, og at han derfor på udenlandsrejser har sit eget toilet med, så han sikrer, at efterretningstjenester ikke kan afsøge hans afføring for spor af eventuel sygdom.

Der har dog af flere omgange været rygter om, at Kim Jong-un rent faktisk skulle lide af alvorlige sygdomme, og at han var behandlet for en hjertekarsygdom.

Dette er dog ikke blevet bekræftet.