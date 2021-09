Det er blevet opdaget på stribevis af hjerneskanninger.

»Disse fund vækker bekymring i forhold til de langsigtede virkninger, som coronavirussen kan have på biologiske processer som ældning,« lyder det fra professoren Jessica Bernard.

I indlægget, der er blevet gengivet flere steder hos The Conversation og Yahoo News, fortæller hun om en undersøgelse, som hun kalder »indledende, men omfattende«.

Her er der blevet sat fokus på, hvordan menneskers hjerner er blevet påvirket af at være smittet med covid-19.

Jessica Bernard er selv hjerneforsker på Texas A&M University, og i sit indlæg refererer hun til et studie baseret på databasen UK Biobank, der indeholder hjerneskanninger af mere end 45.000 personer tilbage fra 2014 – det var en undersøgelse fra samme omfattende database, der for nylig fortalte om en øget risiko for demens ved et højt kaffeforbrug.

I dette tilfælde valgte man igen at scanne personer, der har været smittet med covid-19. Det vil sige, at man dermed havde materiale fra før og efter coronapandemien. Herefter blev de smittedes scanninger sammenlignet med ikkesmittedes scanninger i forhold til blandt andet alder og køn.

»Holdet fandt markante forskelle i den grå substans,« som Jessica Bernard fortæller.

Altså var der en tydelig reducering af det område, der behandler information sendt til hjernen.

Og mere bemærkelsesværdigt: Undersøgelsen viste, at uanset om forsøgspersonerne havde været smittet med en mild eller voldsom omgang covid-019, var hjernens volume skrumpet lige meget.

Undersøgelsen viste videre, at smittede personer desuden var langsommere til at udføre kognitive øvelser end personer, der ikke havde været smittet.

Det alt sammen noget, der normalt først vil blive påvirket, efterhånden som man ældes.

Jessica Bernard påpeger, at undersøgelsen stadig ikke er tilendebragt eller fagbedømt, men kalder den alligevel for »særlig værdifuld« på grund af den store mængde data, der har været tilgængelig.

»De nye fund stiller nogle afgørende spørgsmål,« som hun skriver i sit indlæg:

»Hvad betyder forandringerne i hjernen efter covid-19-smitte for ældningsprocessen – og tempoet? Og kan hjernen i en vis udstrækning komme sig over tid efter en infektion?«

Det er noget, som Jessica Bernard nu vil sætte sig for at undersøge nærmere på universitetet i Texas.