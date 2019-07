Efter mere end en ugelang, intens jagt på de to teenagere, som er mistænkt for at have slået en professor samt et ungt kærestepar ihjel, indrømmer politiet en opsigtsvækkende fejl.

Politiet og militæret foretog mandag en omfattende aktion i området York Landing i Manitoba i Canada, da et tip lød, at 18-årige Bryer Schmegelsky og 19-årige Kam McLeod befandt sig i området.

De to teenagere er hovedmistænkte i sagen, hvor en 64-årig universitetsprofessor fra Vancouver samt en amerikansk kvinde og hendes australske kæreste på brutal vis blev myrdet.

Tirsdag måtte politiet dog opgive jagten på de to mænd i York Landing-området, da tippet viste sig at være en blindgyde.

De eftersøgte teenagere kunne dog måske allerede være blevet fundet.

Onsdag har de canadiske myndigheder nemlig indrømmet, at de i sidste uge stoppede de to formodede gerningsmænd ved et kontrolpunkt i Manitoba. Det skriver The Guardian.

Da kontrolpunktet er sat op for at kontrollere alkohol, der er ulovligt i området, og da teenagerne ikke var i besiddelse af dette, blev de ikke tjekket yderligere.

»Disse to personer kørte faktisk gennem kontrolpunktet, og vores betjente måtte køre efter dem for at stoppe dem. Det var naturligvis chokerende for betjentene, da de efterfølgende fandt ud, at teenagerne var på flugt,« siger talsmand Nathan Neckoway fra Tataskweyak Cree Nation og understreger, at der ikke var tale om egentlige politibetjente, men nærmere vagter.

Bryer Schmegelsky og Kam McLeod kørte efterfølgende knap 100 kilometer videre, før de stoppede og satte ild til deres bil i byen Gillam.

Den 10 dage lange flugt fra politiet har medført, at flere teorier florerer omkring de eftersøgte teenagere.

En af teorierne lyder på, at mændene er flygtet ind i vildmarken i Manitoba, som er præget af tætte buskadser og sumpområder, og at de derfor er døde.

»Hvis de er ude i bushen, er de formentlig ved at løbe tør for mad og vand, og insekterne vil være en plage. Jeg kan ikke forestille mig, at de kan overleve meget længere uden hjælp,« siger den forhenværende politichef Sherry Benson-Podolchuck til CTV News.

Sherry Benson-Podolchucks teori bliver bakket op af Dave Arama, som er en af Canadas ledende overlevelseseksperter.

»De æder dig levende,« siger Dave Arama til det australske medie 10-Daily og henviser til insekter som fluer og myg.

»De stopper ikke med at bide, før du lukker øjnene, og du ikke kan se mere. Du kan også få så mange bid, at du udvikler anafylaksi (allergi), og at det udløser en livstruende reaktion,« fortsætter han.

De to eftersøgte teenagere blev sidst set den 22. juli i byen Gillam. Her har politiet også har fundet udbrændte rester af deres flugtbil.

De er mistænkt for på koldblodig vis at have myrdet kæresteparret Chynna Noelle Deese (24) og Lucas Robertson Fowler (23) og 64-årige Leonard Dyck.

Alle tre blev fundet dræbt på en sparsomt trafikeret motorvej i den nordlige del af British Columbia.

Bryer Schmegelskys far, Al Schmegelsky, har tidligere udtalt, at han tror, det blot er et spørgsmål om tid, før hans søn bliver fundet død.

»Han vil være død i dag eller i morgen. Det ved jeg. Hvil i fred, Bryer. Jeg elsker dig. Jeg er så ked af, at alt det her skulle ske, og at jeg ikke kunne redde dig.«