Italiens største sø og en af landets største turistattraktioner, Gardasøen, lider lige nu under en månedlang tørke.

Søen er ramt af usædvanlig lav vandstand omkring byen Sirmione, der ligger på en halvø ude i søen.

Faktisk er vandstanden på det laveste i 15 år, skriver flere italienske medier.

Den lave vandstand ses på en lang række fotos fra stedet.

Folk går på sten, der ellers normalt er dækket af vand, men som nu er kommet til syne på grund af tørken. Foto: FLAVIO LO SCALZO Vis mere Folk går på sten, der ellers normalt er dækket af vand, men som nu er kommet til syne på grund af tørken. Foto: FLAVIO LO SCALZO

Her kan man blandt andet se sten, der plejer at være dækket af vand fra Gardasøen – og mennesker der opholder sig der, hvor der ellers normalt er vand.

Den lave vandstand skyldes manglende regn samt det faktum, at det italienske landbrug har behov for at pumpe vand op af søen for at vande marker.

Italien er ikke det eneste sted i Europa, som oplever problemer med klimaforandringer.

Senest har varmt vejr i august i Tyskland betydet, at nogle pramme og skibe ikke har været i stand til at sejle på floden Rhinen, der er en vigtig handelsvej.