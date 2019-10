Mindst 23 døde og mere end et dusin savnede.

Det er den foreløbige status på den voldsomme og udslettende tyfon, Hagibis, som lørdag rystede Japan.

En af de døde er en kvinde, som faldt i den visse død, da hun røg ud af en redningshelikopter i byen Iwaki i Fukushima. Det skriver AP.

Kvinden, der var i 70'erne, faldt omkring 40 meter og blev efterfølgende hastet til hospitalet, men det var ikke muligt at redde hende. Dødsfaldet er bekræftet af Tokyos brandvæsen.

Her bliver en lokal beboer fløjet væk med redningshelikopter. En anden beboer mistede livet i sådan en redning, da hun faldt ned og døde. Foto: KYODO Vis mere Her bliver en lokal beboer fløjet væk med redningshelikopter. En anden beboer mistede livet i sådan en redning, da hun faldt ned og døde. Foto: KYODO

Tyfonen og et efterfølgende jordskælv i Tokyo medbragte ud over død og ødelæggelse massive regnmængder med sig.

I dag, søndag, er tusindvis af redningsfolk, helikoptere og både sendt ud for at redde de mennesker, som blev fanget i oversvømmede huse.

»Den enorme tyfon har forårsaget voldsomme skader vidt og bredt i det østlige Japan,« siger regeringens talsmand, Yoshihide Suga, til AP og tilføjer, at omkring 27.000 militærfolk og andre redningsfolk er en del af de massive redningsaktioner søndag.

Ifølge nyhedsbureauet er omkring 14 af landets floder oversvømmet.

Huse oversvømmet af vand fra Chikuma-floden i Nagano. Foto: JIJI PRESS Vis mere Huse oversvømmet af vand fra Chikuma-floden i Nagano. Foto: JIJI PRESS

Hagibis gik i land lørdag aften lokal tid på landets største ø, Honshu.

Mindst syv millioner mennesker er i forbindelse med tyfonen blevet opfordret til at søge ly for at overleve.

Billeder fra tyfonens ødelæggelse viser, hvordan den både har revet huse og biler med sig i vandmasserne, mens byer er blevet smadret til nærmest ugenkendelighed.

Flere af de døde har angiveligt mistet livet som følge af voldsomme jordskred, som har begravet deres hjem i mudder, mens andre er blevet dræbt efter at være blevet revet med af vandmasserne.

Der er faldt knap en meters regn på 24 timer i forbindelse med tyfonen. Foto: KIMIMASA MAYAMA Vis mere Der er faldt knap en meters regn på 24 timer i forbindelse med tyfonen. Foto: KIMIMASA MAYAMA

Omkring 376.000 hjem har ifølge AP været uden elektricitet som følge af tyfonen, mens 14.000 hjem ikke har adgang til vand.

Fumio Kishida fra landets liberale demokratiske parti siger, at myndighederne vil gøre alt, de kan, for at hjælpe berørte borgere. Han erkender samtidig, at landets elnet skal styrkes, så folk i fremtidige nødsituationer kan få bedre information fra myndighederne.

Der nåede at falde 939,5 millimeter regn - knap en meters regn - i løbet af 24 timer som følge af tyfonen.

Tyfonen er søndag nedgraderet til en såkaldt 'tropisk storm', og togtrafikken, der var lukket ned lørdag, er så småt begyndt at køre igen.