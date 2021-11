De seneste syv år har han siddet lænket til en kørestol.

Tilbage i 2014 mistede den ungarske mand Sandor begge sine ben fra knæeene og ned i en voldsom togulykke.

Ud over sine ben mistede den 54-årige mand også sit job og gik – efter eget udsagn – konkurs på grund af de høje hospitalsregninger.

I denne uge blev han dømt for at have gjort det hele med vilje, skriver den britiske avis The Mirror.

Forvirret?

Den opsigtsvækkende sag fra byen Nyircsaszari i Ungarn handler om forsikringssvindel.

Retten mente nemlig, at manden – som udover sit fornavn optræder anonymt – med vilje smed sig foran toget, så det kunne køre over begge hans ben.

Motivet var ifølge retten en forsikringspræmie på hele 20 millioner danske kroner.

Selv nægter manden alt og har forklaret, at han trådte på et glasskår, mistede balancen og faldt ud foran et forbipasserende tog.

Anklagerne fandt det dog mistænkeligt, at den 54-årige i året op til ulykken havde tegnet ikke mindre end 14 livsforsikringer.

Årsagen var – forklarede han i retten – at han havde fået finansiel rådgivning, der anbefalede ham at forsikre sig bedre, fordi det ville give ham et bedre afkast end en almindelig opsparingskonto.

Nu har han imidlertid udsigt til ikke bare at miste forsikringen:

Han har også fået en dom på to års fængsel og en bøde, der skal dække sagens omkostninger.

Værst er dog nok det faktum, at manden må leve resten af sit liv som invalid.

»Jeg finder dommen meget ejendommelig. Det er naturligvis ikke, hvad jeg forventede. Jeg er skuffet,« sagde han til lokale medier ifølge den britiske avis The Mirror.

Han er nu begyndt at læse jura i håb om, at han i fremtiden kan hjælpe andre mennesker, som ender i en strid med deres forsikringsselskaber.