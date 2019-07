Boris Johnson har dårligt sat sig på posten som britisk premierminister, før han er gået i gang med at opruste til det, flere medier betegner som brexit-krigsførsel.

Det sker først og fremmest med ansættelsen af Dominic Cummings, som var hjernen bag kampagnen for Brexit. Han bliver øverste rådgiver for Boris Johnson.

Det skriver BBC, The Guardian og The Times.

Og det stopper ikke med Cummings, som af politiske modstandere er dybt foragtet. Flere andre hardcore Brexit-tilhængere står også til at få topposter i Boris Johnsons regering.

Den berygtede brexit-bagmand Dominic Cummings får en toppost i Boris Johnsons regering. Foto: House of Commons Vis mere Den berygtede brexit-bagmand Dominic Cummings får en toppost i Boris Johnsons regering. Foto: House of Commons

Dominic Cummings er mest kendt for sin rolle som leder for Vote Leave-kampagnen i Storbritannien i 2016, som førte kampagne for at få Storbritannien ud af EU.

Hans rolle i den kampagne er så berygtet og sagnomspunden – blandt andet på grund af hans brug af data til at målrette beskeder til konkrete vælgergrupper – at han blev portrætteret af Benedict Cumberbatch i filmen ’Brexit: An uncivil war’ i starten af 2019.

Dominic Cummings' Vote Leave-kampagne har siden 2016 været under hård beskydning.

Hovedanklagen er, at kampagnen – med Boris Johnson selv i spidsen – fremturede med en lang række usandheder, som bidrog til at overbevise et flertal af briterne om at stemme sig ud af EU.

Boris Johnson var politikeren i front for Vote Leave-kampagnen - og vandt. Nu vil han endelig gennemføre brexit godt tre år senere. Foto: MARY TURNER Vis mere Boris Johnson var politikeren i front for Vote Leave-kampagnen - og vandt. Nu vil han endelig gennemføre brexit godt tre år senere. Foto: MARY TURNER

For fire måneder siden måtte Dominic Cummings lide den tort at blive stemplet som værende i ’foragt for parlamentet’.

Det skete, fordi han nægtede at afgive vidneforklaring i en parlamentarisk undersøgelse af fake news.

Alligevel står han nu til at få en ledende rolle i en regering, der har som prioritet at få Storbritannien ud af EU.

Det sker i høj grad fordi, han anses for at være det, The Times beskriver som en 'brexit-guerillakriger'. Vote Leave er nemlig ikke Dominic Cummings eneste sejr som EU-modstander.

Brexit-tilhænger Priti Patel står til at blive minister. Foto: ANDY RAIN Vis mere Brexit-tilhænger Priti Patel står til at blive minister. Foto: ANDY RAIN

Da Storbritannien i en kort periode under Tony Blair flirtede med idéen om at få euro som officiel møntfod, stod Dominic Cummings i spidsen for kampagnen for bevarelsen af det britiske pund sterling – og vandt.

Medier som Skynews og BBC mener, at Cummings’ ansættelse understreger, at Boris Johnson mente det alvorligt, da han under valgkampen sagde, at Storbritannien skal ud af EU senest den 31. oktober – »do or die«.

Også den kommende chefforhandler for Brexit er en indædt brexiteer.

Det bliver diplomaten David Frost, erfarer The Guardian og BBC.

Jacob Rees-Mogg - Brexit-supertjernen i det konservative parti - kan blive belønnet med en ministerpost. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Jacob Rees-Mogg - Brexit-supertjernen i det konservative parti - kan blive belønnet med en ministerpost. Foto: ISABEL INFANTES

Flere andre brexiteers står til at blive belønnet med topposter i Boris Johnsons regering.

Daily Mail, som skriver, at Boris Johnson ’er ved at samle tropperne til Brexit-krig’, kan fortælle, at Dominic Raab og Priti Patel – begge store fortalere for Brexit – står til at blive ministre.

Også Brexit-fortalere som Michael Gove, Penny Mordaunt, Steve Barclay og den helt store Brexit-stjerne Jacob Rees-Mogg kan ende med ministerposter i Boris Johnsons regering, skriver The Sun.

Især ansættelsen af Dominic Cummings har allerede udløst hård kritik fra politiske modstandere, der kalder ansættelsen 'ekstremt ringe dømmekraft'.