Fronten i Ukraine har længe ikke rykket sig nævneværdigt. Senest har ukrainerne haft held med at genvinde mindre landsbyer tæt på byen Bakhmut, men det går langsomt.

Krigen er for længst blevet en mere langtrukken affære, end russerne havde forestillet sig, men hvis man skal tro den den britiske efterretningstjeneste, så er russerne klar til at opruste og bruge endnu flere midler på militæret.

Det skriver det britiske forsvarsministerium på X. Informationerne kommer på baggrund af dokumenter fra det russiske finansministerium, der skulle være blevet lækket til briterne.

Russerne forventes at sætte ekstra tryk på pengestrømmen til militæret næste år, fremgår det. Forsvarsministeriets budget vil ifølge briterne stige til svimlende 10,8 billioner rubler (800 milliarder danske kroner red.) i 2024.

Det er en stigning på 68 procent i forhold til i år, og beløbet svarer til seks procent af det samlede russiske bruttonationalprodukt.

Meldingerne om flere midler til forsvaret kommer efter, at chefen for selvsamme ministerium, Sergei Shoigu, for nylig udtalte, at man var forberedt på, at konflikten kunne foresætte til 2025.

Ifølge estimater koster krigen i Ukraine russerne et sted mellem 3,5 og 7 milliarder kroner om dagen alene.