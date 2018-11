Valgene i Donetsk og Lugansk var ulovlige, siger Samuelsen. Han bekræfter, at sanktioner er på vej.

Det er for EU uacceptabelt, at to regioner i det østlige Ukraine fortsat har erklæret uafhængighed med tætte bånd til Moskva og had mod Kijev.

Personer, der stod bag valg i Donetsk og Lugansk i forrige weekend, vil blive ramt af sanktioner, bekræfter udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Det har EU-landenes udenrigsministre talt om i Bruxelles mandag.

- Det er et ulovligt valg. Det er ikke noget, vi anerkender. Nogle af de folk, der har været med til at arrangere det, kommer på sanktionslisten. På den måde er der konsekvenser af det, siger Samuelsen.

Beslutningen er ikke truffet officielt. Men holdningen blandt EU-landenes ministre var, at man vil føje personer til en i forvejen eksisterende terrorliste.

Den proces skal embedsmænd i Bruxelles nu i gang med at forberede.

Ukraine har været splittet siden begyndelsen af 2014, da en revolution sendte landets daværende præsident på flugt til Rusland. Herefter blev en proeuropæisk præsident valgt.

Krigen mellem Ukraine på den ene side og de prorussiske separatister med støtte fra Rusland på den anden har kostet tusindvis af menneskeliv.

- Det er en fastfrosset konflikt på nuværende tidspunkt. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Men vi bliver ved med at mase på for at bløde situationen op, siger Samuelsen.

Det sker ifølge ministeren ved at fortsætte en toledet strategi. Dels retter man sanktioner mod Rusland, der også har annekteret den ukrainske halvø Krim, dels støtter man Ukraine med blandt andet bekæmpelse af korruption.

Ukrainerne har svært ved at se lyset for enden af tunnelen. Men den danske udenrigsminister mener, at den fælles EU-politik har effekt.

- Et eller andet sted har det også overrasket russerne, at vi har været i stand til at holde sammen på sanktionspolitikken, så længe vi har. Det har været med til på den lange bane at gøre et indtryk, mener Samuelsen.

Danmark har været involveret i både energireformer og bekæmpelsen af korruption i den tidligere sovjetrepublik.

Udenrigsministeren anerkender de skridt, der bliver taget i den rigtige retning. Han kalder det en svær situation.

- Vi kan være med til at lægge et pres på, at der skal ske yderligere bevægelse, siger han.

