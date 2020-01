Ifølge tysk udenrigsminister vil Khalifa Haftar overholde en våbenhvile trods en ikkeunderskrevet aftale.

Khalifa Haftar er i princippet gået med til en våbenhvile i Libyen.

Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, efter at have mødtes med den libyske oprørsleder i Benghazi torsdag.

- Han indvilgede - også selv om han ikke underskrev våbenhvileaftalen i begyndelsen af ugen i Moskva - i at overholde våbenhvilen, siger Maas.

- Det er ekstremt vigtigt, tilføjer han.

Torsdagens møde mellem lederen af den selvbenævnte Libyens Nationale Hær (LNA) og den tyske udenrigsminister fandt sted i kølvandet på fredsforhandlinger mellem de stridende parter i Ruslands hovedstad, Moskva, mandag.

Forhandlingerne mellem Khalifa Haftar og Libyens FN-støttede premierminister, Fayez al-Serraj, endte skuffende med en våbenhvileaftale uden underskrift.

Presset mod Tyskland stiger forud for en libysk fredskonference i Berlin på søndag for at få Haftar og al-Serraj til forhandlingsbordet.

Under sine drøftelser med Heiko Maas torsdag gik Khalifa Haftar angiveligt med til at deltage i søndagens konference.

Den tyske udenrigsminister nævner ikke, hvorvidt Fayez al-Serraj også vil deltage.

Mandagens forhandlinger i Moskva fandt sted efter diplomatisk pres fra Tyrkiet og Rusland.

De støtter hver deres side i konflikten - Tyrkiet støtter Fayez al-Serrajs regering, mens Rusland støtter Khalifa Haftars oprørshær.

Konflikten har nærmest delt Libyen op i to.

I den vestlige del af landet står Serraj i spidsen for den FN-støttede regering, der har hjemme i Libyens hovedstad, Tripoli.

I øst står Haftar og hans oprørshær, Libyens Nationale Hær.

Deres opgør eskalerede i foråret 2019, hvor Haftar og oprørerne rykkede mod Tripoli.

Siden er flere end 280 civile døde, og 2000 krigere har mistet livet. I alt er 146.000 libyere blevet fordrevet fra deres hjem.

Libyen har været præget af kampe siden 2011, da landets daværende leder, Muammar Gaddafi, blev styrtet.

