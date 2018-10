Som led i aftale mellem Tyrkiet og Rusland har oprørsgrupper indvilget i at fjerne tunge våben fra frontlinje.

Istanbul. Oprørere i det nordlige Syrien har mandag fjernet de sidste af deres tunge våben fra frontlinjen i Idlib.

Det rapporterer det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Tilbagetrækningen af våben sker som led i en aftale mellem Tyrkiet og Rusland om at skabe en demilitariseret zone i området. Russerne er blandt det syriske regimes nærmeste allierede.

I den demilitariserede zone må der hverken være militante krigere eller tunge våben.

Aftalen blev indgået i den russiske ferieby Sotji, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans tyrkiske kollega, Recep Tayyip Erdogan, enedes om at etablere en såkaldt stødpudezone.

Zonen skal være en 15-20 kilometer bred ring rundt om Idlib.

Alle grupper i zonen skal afhænde deres tunge våben inden den 10. oktober. Grupperne skal være ude af området senest 15. oktober, lyder det i aftalen.

Det sker i et forsøg på at forhindre, at syriske regeringsstyrker indleder en offensiv, der kan sende hundredtusinder af mennesker på flugt fra provinsen.

Oprørssammenslutningen Den Nationale Befrielsesbevægelse (NFL), der består af 15 forskellige grupper, har sagt, at den vil leve op til aftalen. NFL er støttet af Tyrkiet.

Andre syriske oprørere ventes ifølge nyhedsbureauet AP at blive i zonen, hvor de vil støtte tyrkiske tropper med at overvåge og patruljere i området.

/ritzau/Reuters