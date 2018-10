Iranskstøttet oprørsgruppe tilbageholder skibe i havnen i Hodeida, der er livline for millioner af mennesker.

Hodeida. Oprørere tilbageholder ti skibe i Yemens største havneby, Hodeida.

Det meddeler Yemens regering ifølge saudiarabisk tv.

Det er tale om houthi-oprørere, der er støttet af Iran. Skibene er både olietankere og fragtskibe.

Havnen i Hodeida er livline for millioner af mennesker i det krigshærgede land.

Flere af skibene har været tilbageholdt i op til seks måneder.

Det gælder blandt andet flere olietankere, som har flere tusinde ton olie og diesel om bord. Det skriver det saudiarabiske medie Al Arabiya.

Aktionen har ifølge Yemens regering forværret en i forvejen katastrofal humanitær situation i området.

Hodeida er den vigtigste havn i det fattige arabiske land, hvor omkring 8,4 millioner mennesker er tæt på at sulte.

Samlet har 22 millioner mennesker i Yemen brug for humanitær hjælp. 80 procent af den nødhjælp, der kommer til landet, sejles til Hodeida.

FN opfordrer til en hurtig indgriben. Humanitær koordinator Lise Grande vil lægge pres på oprørerne for at frigive skibene og deres last.

/ritzau/Reuters