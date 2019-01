Angrebet mod en politiskole i Bogota er gengæld for styrets angreb mod os, meddeler colombiansk oprørsgruppe.

Den colombianske oprørsgruppe ELN påtager sig skylden for et bombeangreb mod en politiskole torsdag i sidste uge. Angrebet kostede 20 personer samt gerningsmanden livet.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Angrebet, der fandt sted i hovedstaden Bogota, var en reaktion på, at præsident Ivan Duque ifølge ELN ikke har respekteret en våbenhvile, som oprørsgruppen erklærede i slutningen af december.

Det fremgår af en erklæring på ELN's hjemmeside.

Angrebet var rettet mod et "militær anlæg", hvor folk bliver trænet til efterretningsopgaver og til aktivt at deltage i krig, hedder det.

- Operationen mod det nævnte anlæg og soldater er lovlig inden for rammerne af krig, skriver ELN.

ELN tilføjer, at militæret under en våbenhvile hen over julen angreb gruppens lejre.

Torsdagens angreb, der blev udført med en bil proppet med sprængstoffer, udløste folkelige protester i Colombia.

Titusindvis gik søndag på gaderne landet over for at tage afstand fra vold og for at vise deres solidaritet med politiet.

De 20 politifolk, der blev dræbt i eksplosionen, var mellem 18 og 23 år. Angrebet er det mest blodige i Colombia i næsten 16 år.

Hændelsen har forværret udsigten til, at fredsforhandlinger mellem oprørerne og regeringen kommer tilbage på sporet.

ELN anses for at være den sidste oprørsgruppe af betydning i Colombia.

I 2016 indgik daværende præsident Jose Manuel Santos en fredsaftale med landets største guerillabevægelse, den venstreorienterede Farc, som i årtier havde bekæmpet skiftende regeringer.

Fredsaftalen indebar, at Farc blev omdannet til et politisk parti.

Santos indledte i februar 2017 også forhandlinger med ELN, der omfatter cirka 2000 guerillasoldater.

Men præsident Duque aflyste senere samtalerne og forlangte, at ELN indstiller sine angreb og frigiver gidsler.

Fredsdrøftelserne fandt sted i Cubas hovedstad, Havana.

ELN opfordrer præsident Duque til at sende forhandlere tilbage til Havana og genoptage samtalerne.

- Præsident Duque, vi gentager, at krig ikke er fremtiden for Colombia. Det er fred. Så vi minder dig om, at den bedste ting for landet er at sende din delegation til forhandlingsbordet, skriver ELN i meddelelsen mandag.

Men den invitation har Duque ikke reageret på.

Tværtimod har han ifølge Reuters anmodet Cuba om at tilbageholde og udvise ti oprørsledere fra ELN, som har været involveret i fredsforhandlingerne.

