Oprørsgruppe har tidligere advaret om konflikt i Myanmar. Nu hævder den at have indtaget militærpost.

Kampe er tidligt tirsdag brudt ud nær en af Myanmars hærs forposter ved den østlige grænse til Thailand.

Det oplyser vidner i Thailand.

Den politiske bevægelse og etniske oprørsgruppe Karen National Union (KNU) hævder ifølge en talsmand for bevægelsen at have overtaget forposten i nogle af de mest intense kampe siden militærkuppet i Myanmar.

Fra Thailands side af grænsen kan der høres pistolskud, og videoer på sociale medier viser, at røg og ild stiger op fra et bakket og skovklædt område.

Karenerne er en række beslægtede etniske mindretal, som i årevis gjorde modstand mod Myanmars militærstyre og ønskede selvstændighed.

De seneste år har der været relativt roligt omkring grupperne, men der har på ny været sammenstød mellem dem og Myanmars militær efter et militærkup i landet 1. februar.

Det er KNU's talsmand for udenrigsanliggender, Padoh Saw Taw Nee, som oplyser, at militærposten er blevet indtaget.

Lejren er ifølge talsmanden besat og brændt ned. Gruppen er stadig ved at gøre status i forhold til døde og sårede.

Han oplyser også, at der har været kampe andre steder, dog uden at gå yderligere i detaljer.

Den lokale mediegruppe The Karen Information Center oplyser, at syv soldater er blevet set løbe væk fra området af lokale.

Myanmars hær har ikke umiddelbart udtalt sig.

Militærbasen har de seneste uger været omringet af KNU-styrker, og madbeholdningerne har angiveligt været lave.

KNU har tidligere advaret om, at truslen om en større konflikt er stigende i Myanmar.

Meldingerne om sammenstødet ved grænsen kommer, et par dage efter at ledere i det sydøstlige Asien blev enige med militærstyret om en fempunktsplan.

Den skulle danne udgangspunkt for at løse krisen i Myanmar og sætte en stopper for volden.

Hundredvis af demonstranter mod militærstyret er blevet dræbt.

Ved kuppet fjernede militæret de facto-leder Aung San Suu Kyi fra magten og overtog kontrollen i landet. Hun er blandt de mange i landet, som er blevet anholdt.

/ritzau/Reuters