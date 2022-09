Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har været en dramatisk uge i Skotland efter dronning Elizabeths død. Flere republikanere er blevet arresteret, og endnu flere beskylder politiet for at overvåge dem.

»Det har været ganske voldsomt. Store dele af Edinburgh har været helt afspærret, og det har været svært at opretholde en normal hverdag og bevæge sig rundt i byen,« siger John Hall, som til daglig arbejder som idrætslærer i byen.

»Det virker bizart, at vi bliver tvunget til at lukke samfundet ned midt under en stor landsdækkende krise. Heroppe taler vi om den galopperende inflation og frygten for ikke at kunne betale energiregningen. Men det eneste, vi hører og læser om, er, at dronningen er død,« siger John Hall, der er medlem af organisationen Our Republic, til B.T. i Edinburgh.

Vi sidder på Jerimiah’s Taproom på vej ind i det traditionelt katolske og republikanske Leith-område. John Hall fortæller om en hændelse i byen i løbet af ugen, som gik verden rundt.

John Hall er republikaner og medlem af organisationen Our Republic. Han er rystet over politiets opførsel i Skotland efter dronningens død. Vis mere John Hall er republikaner og medlem af organisationen Our Republic. Han er rystet over politiets opførsel i Skotland efter dronningens død.

»Under proklamationen af Charles som ny konge var vi ganske mange republikanere, der ønskede at give udtryk for vores politiske ståsted. Jeg var selv til stede og holdt et banner. Det samme gjorde en ung kvinde, men pludselig omringede politiet os og slæbte afsted med hende.«

Den 22-årige kvinde stod med et banner med teksten ‘Fuck imperialismen, afskaf monarkiet’,« hvilket er fuldt lovligt. Men det var ifølge politiet ikke derfor, kvinden blev arresteret. Det var med en hjemmel om, at det var sandsynligt, at hun ville ‘få en ordentlig person til at føle frygt eller ubehag’.

»Det er helt hen i vejret. Hun gjorde ikke en kat fortræd. Jeg stod lige ved siden af hende. Ja, vi republikanere er et mindretal, men vi er et ret stort mindretal, og det er faktisk ret frygtindgydende, at politiet nægter os vores lovmæssige ret til at demonstrere,« siger John Hall fra Our Republic.

»Det er ikke det eneste tilfælde, hvor politiet er faret meget voldsomt frem denne uge. Folk er også blevet arresteret for at stå med blanke bannere uden tekst på. Der er et andet sted i verden, hvor folk bliver arresteret for præcis det samme, og det er i Rusland; det er alarmerende.«

Republikanere demonstrerer fredeligt i Edinburgh under indsættelsen af Kong Charles. Politiet arresterede undervejs flere af demonstranterne. Foto: POOL Vis mere Republikanere demonstrerer fredeligt i Edinburgh under indsættelsen af Kong Charles. Politiet arresterede undervejs flere af demonstranterne. Foto: POOL

Politiet har siden anerkendt, at de i visse tilfælde er faret lige voldsomt nok frem, og ved begravelsen mandag, som bliver den største politiopgave i Londons historie, er strategien ifølge Londons nye politichef at være mindre fremme i skoene.

John Hall siger dog, at republikanerne alligevel vil afholde sig fra at protestere af respekt for dronningen.

»Der er ingen af os ordentlige republikanere, der ikke ønsker at vise en kvinde, der har tjent sit land i 70 år, respekt. Derfor afholder vi os også fra politisk aktivisme under begravelsen. Det er straks noget andet, når det gælder den kommende kroning af Charles.«

Kong Charles er en mere kontroversiel figur i republikanske kredse end Elizabeth.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i Leith i Edinburgh, hvor tilslutningen til monarkiet bestemt ikke er overvældende. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i Leith i Edinburgh, hvor tilslutningen til monarkiet bestemt ikke er overvældende.

»Charles er langt mere politisk end sin mor. Han har i årtier stået op for sine politiske overbevisninger, og det tror jeg ikke kommer til at ændre sig nu. Den organisation, han repræsenterer, har holdt hånden over ham, men på en række områder er Charles meget konkret politisk, selvom kongehuset officielt er upolitisk. Det er stærkt bekymrende,« siger John Hall til B.T. i Edinburgh.

Tilslutningen til monarkiet i Skotland er for nedadgående. Hele 36 procent af de adspurgte skotter siger, at de ønsker en republik, mens 45 procent er tilhængere af monarkiet. I Storbritannien som helhed ønsker 25 procent monarkiet afskaffet ifølge en meningsmåling for British Future fra maj måned.

»Jeg tror, at den republikanske bevægelse vil blive endnu stærkere, nu, hvor Elizabeth er død. Charles kan blive den sidste konge af Skotland. Det vil kræve en åben debat og nogle svære skridt for et uafhængigt Skotland, men det er bestemt muligt, og jeg tror, at noget lignende kan ske i Nordirland og Wales,« sige idrætslæreren John Hall til B.T. i Edinburgh.