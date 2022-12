Lyt til artiklen

Benjamin Netanyahus beslutning har flere steder skabt et ramaskrig. Det betyder afskaffelsen af demokratiet i landet, lyder det.

»Helt sikkert. Flertallet vil påtvinge flertallet alt. Det vil eksempelvis ikke være en højesteret til at forhindre det,« siger en af de skarpeste kritikere, Tel Aviv-borgmester Ron Huldai.

Reaktionen kommer ifølge Times of Israel, efter at den nyvalgte regeringsleder Benjamin Netanyahu har besluttet at lade en helt særlig person være med til præge indholdet i de israelske skoler.

Det drejer sig om Avi Maoz, der skal skabe »en national jødisk identitet«.

Tel Aviv-borgmester Ron Huldai. Foto: JACK GUEZ Vis mere Tel Aviv-borgmester Ron Huldai. Foto: JACK GUEZ

Han befinder sig ifølge mediet på den højreekstremistiske fløj og har tidligere gjort sig bemærket med både kvindehadende synspunkter og modstand mod lgbt.

»Israel er ved at blive forvandlet fra et demokrati til et teokrati. Vi bliver forvandlet til en halakhastat,« som Tel Aviv-borgmester Ron Huldai udtrykker det i forhold til, at landet ifølge ham nu er på vej mod en styreform baseret på religion, nærmere bestemt den rabbinsk-jødiske lovgivning.

Han mener, at Israel ligefrem er på vej mod at blive en fascistisk stat, selv om der altså netop har været valg.

»I alle fascistiske stater blev lederne også valgt at folket. Der har været valg i Iran. Er det et demokrati? Nej. Demokrati handler om, at folk har rettigheder, som ingen kan tage fra dem – ikke flertallet, og ikke Gud. Det er demokrati,« siger Ron Huldai:

»Demokrati er ikke, at flertallet tager kontrol over mindretallet og fortæller dem, hvad de skal tænke, spise eller gøre.«

Også flere andre borgmester i Israel har protesteret over for udnævnelsen af Avi Maoz

Også den afgående premierminister, Yair Lapid, har udtrykt sig særdeles kritisk i forhold til, at »vores børns undervisning nu er blevet overladt til en af de mest ekstreme og bagudskuende figurer i det israelske samfund«.

Han har opfordret de lokale myndigheder og militæret til at sige fra.

»Hovedansvaret for indholdet i undervisningsmaterialet til vores børn bliver nu overladt til jer. I skal vogte portene,« siger Yair Lapid.

Benjamin Netanyahu har omvendt kaldt sin forgængers opfordring for »et forsøg på at tilskynde til oprør blandt militære officerer og lokale myndigheder mod den nyvalgte regering«.

»Lapids opførsel er farlig og skader demokratiet,« siger den kommende premierminister.

Benjamin Netanyahus regeringsforhandlinger har fra begyndelsen vakt opsigt, fordi de taget skridtet mod at skabe Israels mest højreorienterede regering nogensinde.