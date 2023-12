Under et angreb søndag på et fængsel i Sierra Leone slap et stort antal fanger fri. 20 mennesker blev dræbt.

13 soldater var blandt de i alt 20 mennesker, som blev dræbt i Sierra Leone søndag, da bevæbnede mænd angreb nogle af militærets kaserner samt en politistation og et fængsel i Sierra Leone.

Det siger en talsmand for hæren til Reuters.

Blandt de øvrige dræbte er tre påståede angrebsmænd, en civil, en politibetjent og en ansat i et privat sikkerhedsfirma.

Otte andre blev såret og tre anholdt, siger talsmanden, oberst Issa Bangura.

Lyden af skud rungede tidligt søndag morgen igennem Sierra Leones hovedstad, Freetown, hvor indbyggere skyndte sig i sikkerhed.

Regeringen sagde senere søndag, at en gruppe "oprørske soldater" stod bag angrebene.

Ifølge præsident Julius Maada Bio er de fleste af lederne bag oprøret anholdt.

Søndagens angreb resulterede også i, at 1890 indsatte i et fængsel i Freetown undslap.

Det fremgår af en foreløbig rapport fra fængselsmyndigheder, som Reuters har set.

Kun 23 af de undslupne fanger er anholdt og bragt tilbage til fængslet.

Ifølge regeringen var det en gruppe tidligere og nuværende soldater fra landets hær, der stod bag et mislykket forsøg på at gøre oprør.

Der er ikke umiddelbart yderligere detaljer om de påståede angrebsmænd. Det vides heller ikke, hvad deres motiv har været.

Mandag er livet tilbage til det normale i Freetown, hvor butikkerne igen er åbne efter et natligt udgangsforbud.

Sierra Leone har været igennem en politisk krise, efter at der var præsident- og parlamentsvalg i juni i år.

I oktober nåede oppositionen og regeringen dog frem til en aftale, efter at der havde været kritik og manglende anerkendelse af valget.

Vestafrika, hvor Sierra Leone ligger, har været ramt af en række militærkup og kupforsøg siden august 2020.

/ritzau/Reuters