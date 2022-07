Lyt til artiklen

Turisterne har for længst meldt deres ankomst i Amsterdam efter pandemien.

De mange turister er godt for byen, men byens borgmester er også bekymret.

Byrådet har tidligere truffet flere tiltag for at forhindre, hvad de omtaler som uønsket turisme, herunder en ekstra turistskat på tre euro per overnatning. I et interview med Bloomberg tager Amsterdams borgmester, Femke Halsema, nu kampen op med nogle af turisternes adfærd.

Amsterdam besøges af mere end 22 millioner personer om året. Og Halsema mener ikke, at man har et problem med de mange turister. Men med nogle af turisternes adfærd, siger hun.

Hun mener, at nogle af byens turister 'holder ferie fra deres moral'.

»De mennesker, vi ikke byder velkommen, er folk, der kommer her på ferie uden moral. Turisterne opfører sig på en måde, som de ikke ville gøre derhjemme. Folk, der kommer her for at miste moralen, er et problem for os,« siger Halsema.

I sommeren 2019 lancerede Halsema og resten af byrådet planer om at lukke det berømte prostitutionskvarter 'Red Light District' efter 20 år og i stedet etablere en 'erotisk zone' uden for byens centrum.

Det faktum, at turister stirrer på kvinderne bag vinduerne uden intentioner om at betale for de tjenester, de udfører, blev især fremhævet som et problem.

Halsema siger, at hun ønsker, at kvinderne skal kunne arbejde under trygge forhold, og at hun anser de nuværende forhold for at være en krænkelse af deres menneskerettigheder.

Byrådet i Amsterdam har tidligere også været i gang med midlertidige forbud mod besiddelse af alkohol, lattergas og lydudstyr i visse områder samt restriktioner for salg af alkohol.

Men meningerne har været delte blandt sexarbejderne i området, efter at planerne om at etablere en 'erotisk zone' uden for bymidten blev præsenteret for første gang.

Ifølge CNN mener repræsentanter fra fagforeningen Red Light United, at netop synligheden bringer tryghed for sexarbejderne, og at en placering uden for bymidten vil føre til en mere usikker arbejdsdag.