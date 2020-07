I USA oplever man stadig en stigning i antallet af coronasmittede. Landet registrerer mere end 45.000 nye tilfælde af smittede hver dag, og man frygter at komme helt op på 100.000 nye daglige tilfælde.

Nu kommer Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, med en advarsel. Der er nemlig barerne, der er de store syndere, skriver New York Post.

Ved en høring i senatet tirsdag sagde Fauci, at folk skulle holde op med at gå på bar 'med det samme'.

Det sker samtidig med, at stater som Texas, Florida og byen Los Angeles for nyligt har lukket barerne for anden gang under den igangværende epidemi. Begge stater og Los Angeles har set en dramatisk forøgelse i antallet af smittede.

Tre kvinder, der alle bærer ansigtmaske, går forbi en bar, der er lukket igen i Los Angeles. Foto: ROBYN BECK

»At samles på en bar indenfor er dårligt nyt. Vi skal virkeligt til at holde op med det nu,« siger han ifølge New York Post og tilføjer:

»Jeg tror, vi bliver nødt til at lægge vægt på det ansvar, vi har – både som individer og som en del af samfundet – for at stoppe epidemien, og vi skal alle gøre vores pligt.«

Med tæt på 8.000 ny smittede om dagen er Texas, der indtil for nyligt var fuldstændigt åbent igen, nu et epicenter for coronavirussen.

Anthony Fauci siger også, at han ikke bliver forbavset, hvis USA oplever en stigning på over 100.000 nye daglige smittede.

Vi skal holde op med at gå ud og drikke, mener Anthony Fauci. Foto: Al Drago / Pool via REUTERS

»Vi har nu over 40.000 nye smittede hver eneste dag. Jeg bliver ikke forbavset, hvis vi når op på 100.000 om dagen, hvis vi ikke får vendt denne udvikling. Så jeg er vældig bekymret ... det kan blive meget slemt,« siger han ifølge New York Post.

Onsdag havde USA flere end 2,7 millioner smittede ifølge John Hopkins University.