De intense kampe i Donbas-regionen får Ukraine til at råbe efter et nyt våben.

Ukrainske repræsentanter beder nu vesten om det amerikanske missilsystem MLRS. Missiler, som er i stand til at ramme militære mål på op til 300 kilometers afstand. Det skriver The Guardian.

»Vi mangler virkelig våben, der er i stand til at ramme fjenden på en større afstand. Jo længere tid, jo flere liv, der beskytter vesten, går tabt,« siger øverstkommanderende for Ukraines væbnede styrker, Valerij Zaluzjnyj.

Men i USA er der tøven.

For i Washington er præsident Joe Bidens sikkerhedsrådgivere nervøse for, hvad det kan få Rusland til at gøre, hvis de sender langdistancemissilerne af sted til Ukraine. Man frygter blandt andet, at ukrainerne vil ramme militære mål i Rusland.

Og i Moskva følger man selvsagt udviklingen.

»Hvis amerikanerne gør det her, så vil de klart krydse en rød linje,« siger Olga Skabeeva, der er vært på russisk stats-tv.

Ifølge The Guardian vil en ny våbenpakke fra USA blive annonceret i den kommende uge.

Om MLRS-systemet vil være en del af pakken vides ikke, men det udelukkes ikke, når Pentagon kommenterer, hvorvidt systemet bliver sendt mod Ukraine.

»Jeg vil ikke kommentere beslutninger, som ikke er truffet endnu,« siger talsperson for Pentagon, John Kirby.