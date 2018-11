Polens regering får mistillidsvotum fra Borgerplatformen i et opgør om en påstået korruptionssag.

Polens største oppositionsparti, Borgerplatformen, vil fremsætte et mistillidsvotum til det højreorienterede og EU-skeptiske regeringsparti, Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS).

Det er en reaktion på en korruptionsskandale i blandt andet finanssektoren.

Slawomir Neumann, som er med i ledelsen af PO, siger, at mistillidsvotum er en reaktion på en korruptionsskandale, der omfatter finanstilsynet og den måde, hvor på regeringen har håndteret den.

PiS har et klart flertal i parlamentet, så der er først og fremmest tale om en symbolsk, politisk handling.

PiS forsøger at fremme polsk patriotisme og traditionelle katolske værdier.

PiS er blevet voldsomt kritiseret, efter at det har forsøgt at neddæmpe en skandale, der omfatter finansorganet KNF.

Lederen af KNF, Marek Chrzanowski, afviser at have gjort noget forkert. Han beskyldes for at have taget mod bestikkelse fra en milliardær, Leszek Czarnecki, for at se igennem fingre med problemer i en kriseramt bank.

En meningsmåling fra Kantar viser, at 58 procent af polakkerne ønsker en uafhængig undersøgelse af sagen.

