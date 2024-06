Efter historisk vendepunkt ved valg i Sydafrika øjner tidligere opposition en chance for at komme til magten.

Efter tre årtier med ANC ved magten i Sydafrika har det seneste parlamentsvalg åbnet for, at landets oppositionspartier kan få adgang til regeringskontorerne.

Derfor har Demokratisk Alliance, der er Sydafrikas hidtil største oppositionsparti, nedsat et forhandlingshold, som skal drøfte muligheden for at danne en regering med andre partier.

Det sagde partiets leder, John Steenhuisen, i en udtalelse søndag eftermiddag på videotjenesten YouTube.

Udmeldingen kom, mens de allersidste stemmer fra det sydafrikanske parlamentsvalg søndag blev talt op.

Kort efter præsenterede Sydafrikas valgkommission det endelige valgresultat, som er en mavepuster for præsident Cyril Ramaphosa og hans parti, ANC.

ANC må efter valget indtage 159 af parlamentets 400 pladser efter at have fået 40,2 procent af stemmerne.

Partiet mister dermed det absolutte flertal, som det har haft siden 1994.

Til sammenligning fik ANC 57,5 procent af stemmerne ved det forrige valg, som blev afholdt i 2019.

Trods den markante tilbagegang kalder Cyril Ramaphosa i en udtalelse valget for en "sejr for demokratiet".

Demokratisk Alliance har fået 21,8 procent af stemmerne.

Partiet uMkhonto we Sizwe, hvilket betyder "nationens spyd" på zulu-sproget, har fået 14,6 procent af stemmerne.

Partiet er nyt, ledes af den tidligere præsident Jacob Zuma og vurderes at have kostet ANC flest stemmer.

Endelig har partiet Økonomiske Frihedskæmpere fra den yderste venstrefløj fået 9,5 procent af stemmerne.

Mens æraen med absolut flertal er ovre for ANC, skal partiet - ligesom sine modstandere - lede efter koalitionspartnere, hvis det skal kunne danne en flertalsregering igen.

Det er ANC da også indstillet på at gøre, lød det tidligere søndag fra ANC's generalsekretær, Fikile Mbalula.

- ANC bestræber sig på at danne en regering, som reflekterer folkets vilje, som er stabil, og som er i stand til at regere effektivt, sagde Mbalula på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Allerede lørdag, da 99 procent af stemmerne var talt op, stod det klart, at ANC ville miste sit absolutte flertal i parlamentet.

/ritzau/Reuters