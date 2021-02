Byretten i Moskva har forkortet oppositionsleder Aleksej Navalnyjs straf med halvanden måned.

Det skriver Reuters.

2. februar blev Navalnyj ellers idømt to år og otte måneders fængsel for ikke at opfylde kravene under sin prøveløsladelse fra en betinget dom i 2014 for underslæb – en sag, han har afvist som politisk motiveret.

Aleksej Navalnyj blev i august sidste år udsat for et giftangreb med Novichok.

Efterfølgende lå han i koma i to uger i Tyskland.

Navalnyj tilbragte fem måneder i Tyskland på at komme sig efter forgiftningen, før han vendte tilbage til Moskva den 17. januar.

Her blev han straks anholdt.

I første omgang meldte Reuters, at Aleksej Navalnyjs straf var nedsat til halvanden måned, men nyhedsbureauet har korrigeret historien til, at oppositionslederen får forkortet straffen med halvanden måned.