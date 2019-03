Labours leder, Jeremy Corbyn, siger, at det er tid til at holde et nyt parlamentsvalg i Storbritannien, efter at Theresa Mays brexitaftale endnu en gang er blevet stemt ned i Underhuset.

Endnu et markant nederlag i Underhuset får ikke den britiske premierminister, Theresa May, til at give op. Men oppositionen forlanger et valg.

Theresa May erklærer sig efter nederlaget i mandagens afstemning sikker på, at der findes et flertal i parlamentet til at sikre en aftale med EU, så parterne undgår et kaotisk brexit om kort tid.

»Jeg mener fortsat, at det bedste udfald vil være, hvis Storbritannien kan forlade EU på en velordnet måde,« siger May i Underhuset umiddelbart efter afstemningen tirsdag aften.

Et flertal på 391 medlemmer stemte imod aftalen. 242 stemte for. Det er anden gang, at regeringen taber en afstemning om skilsmisseaftalen, der blev indgået i november 2018.

»Jeg tror fortsat på, at der er et flertal i dette hus for at forlade EU på en velordnet måde,« siger May med hæs stemme.

Premierministeren bekræfter, at man onsdag skal stemme om, hvorvidt Storbritannien skal forlade EU uden en aftale, som nogle parlamentarikere ønsker.

May lover at vende tilbage til parlamentet onsdag.

Brexit. London den 12. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Brexit. London den 12. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Her vil hun kæmpe videre for at overbevise parlamentarikerne om, at den aktuelle aftale med EU er den eneste mulige.

Hvis Underhuset skulle 'stemme for at forlade EU uden en aftale', så vil det være regeringens politik at følge det, lover hun imidlertid.

Oppositionslederen Jeremy Corbyn (Labour), siger til May, at hun nu må kaste håndklædet i ringen.

»Regeringens forslag er helt klart dødt. Det har ikke støtte i dette parlament,« siger Corbyn.

Han mener, at premierministeren efter mandagens nederlag bør udskrive valg i Storbritannien.

Afviser parlamentet en papirløs skilsmisse onsdag aften, så skal Underhuset torsdag stemme om en mulig forlængelse af brexitprocessen.

Men det kræver EU-landenes accept. Den lover May at arbejde på at få, skulle det blive aktuelt.

Premierministeren har endnu ikke bøjet sig for oppositionens krav om et nyt parlamentsvalg.