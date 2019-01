Lederen af parlamentet i Venezuela har udråbt sig selv til præsident i stedet for den nuværende.

Foran en større menneskemængde ved en demonstration i Venezuelas hovedstad, Caracas, har lederen af landets opposition, Juan Guaidó, udråbt sig selv til præsident.

Det skriver en række medier herunder nyhedsbureauet Reuters.

Guaidó valgte at afsige en ed og gennemføre en indsættelsesceremoni foran en stor mængde demonstranter, der er gået på gaden i protest over den siddende præsident, Nicolas Maduro.

Ud over de utilfredse demonstranter er der også tilhængere af Maduro på gaden i Caracas onsdag. Natten til onsdag blev fire dræbt i sammenstød mellem tilhængere og modstandere af Maduro.

For to dage siden erklærede en lille gruppe soldater, at de var klar til at gennemføre et statskup for at afsætte Maduro. Gruppen blev hurtigt overmandet og anholdt.

Guaidós planer om at vælte Maduro afhænger tilsyneladende også af hærens støtte.

Iføgle Reuters har Guaidó udråbt sig selv som en mulig midlertidig præsident, hvis militæret beslutter, at der skal udskrives valg.

Guaidó er formanden for landets parlament, hvor oppositionen til præsident Maduro har flertal.

Det fremgår ikke, hvordan præsident Maduro og militæret har reageret på Guaidós udnævnelse af sig selv som præsident.

