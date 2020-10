100.000 på gaden i Minsk 11. søndag i træk. Magt er dit eneste sprog, siger oppositionsleder til Lukasjenko.

Den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja, siger, at en generalstrejke går i gang mandag, efter at præsident Aleksandr Lukasjenko tidligere søndag har brugt magt mod demonstranter.

Oppositionen har stillet et ultimatum til Lukasjenko: Han skal træde tilbage inden midnat.

- Regimet har endnu en gang vist hviderusserne, at magt er det eneste, de magter, lyder det i en erklæring fra Tikhanovskaja.

- Det er derfor, at der i morgen 26. oktober påbegyndes en generalstrejke, siger hun ifølge Reuters.

Over 100.000 mennesker har siden søndag eftermiddag været på gaden i Hvideruslands hovedstad, Minsk, for at demonstrere mod Lukasjenko.

Det er 11. søndag i træk, at der er så mange på gaden for at kræve Lukasjenkos afgang og frigivelse af politiske fanger.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har politiet skudt med chokgranater mod demonstranterne, mens de nærmede sig Uafhængighedspladsen i centrum af byen.

Da mørket faldt på kunne der høres høje brag, mens himlen lyste op.

Det var, kun få timer før et ultimatum, som oppositionen har stillet til Lukasjenko, udløber. Han har fået frem til midnat til at træde tilbage, ellers vil han blive mødt af en generalstrejke.

Næsten 100 er i de første aftentimer anholdt ifølge menneskerettighedsorganisationen Vesna. Der meldes også om anholdelser i en række andre byer. I byen Lida har politiet skudt med tåregas.

Hundredvis af politifolk og soldater havde søndag afspærret centrum af Minsk, og alle metrostationer var lukket for at forhindre folk i at nå ind til byen.

Oppositionens ledende kandidat, Svetlana Tikhanovskaja, som før weekenden var i Danmark for at modtage en frihedspris, har opfordret folk til at slutte sig til generalstrejken fra mandag eller blive hjemme.

Oppositionen beskylder Lukasjenko og hans regime for at have svindlet med resultatet af præsidentvalget i august. De får støtte af EU, som ikke vil anerkende Lukasjenko som Hvideruslands leder.

/ritzau/dpa