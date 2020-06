I februar besluttede en domstol, at valget skulle gå om, efter at resultatlister var fjernet med slettelak.

Malawis oppositionsleder, Lazarus Chakwera, er lørdag blevet udråbt som vinder af landets præsidentvalg.

Med 58,7 procent af stemmerne fra tirsdagens valg har Chakwera således sikret sig flertallet og præsidentposten de næste fem år foran den siddende præsident, Peter Mutharika.

Det oplyser Malawis valgkommission.

Peter Mutharika kan nu enten vælge at anfægte resultatet ved en domstol eller træde til side.

Præsidentvalget tidligere på ugen var et omvalg, efter at forfatningsdomstolen i det østafrikanske land i februar afgjorde, at valget, som oprindeligt blev afholdt i maj 2019, var ugyldigt og skulle gå om.

Det skete, efter at oppositionen havde klaget over store uregelmæssigheder under valget, hvor præsident Peter Mutharika ifølge det officielle resultat blev genvalgt.

Tre procentpoint gav ham sejren over Lazarus Chakwera.

Efter præsidentvalget udråbte valgkommissionen Mutharika som vinder, selv om der altså var klager over store uregelmæssigheder. Blandt andet var flere afsnit streget ud eller fjernet med slettelak på listen over resultater.

Det fik præsidentens to modkandidater til at gå til forfatningsdomstolen med deres klager.

De fem dommere afgjorde enstemmigt i begyndelsen af februar, at Malawi skulle holde et nyt præsidentvalg inden for de kommende 150 dage.

- Afvigelserne og uregelmæssighederne har været så udbredte, systematiske og alvorlige, at integriteten af resultatet er alvorligt kompromitteret og ikke kan siges at være vælgernes vilje ved valget 21. maj 2019, skrev domstolen i sin afgørelse.

Peter Mutharika har været præsident i Malawi siden 2014.

Ved tirsdagens valg fik Lazarus Chakwera ifølge landets valgkommission omkring 2,6 millioner stemmer, mens Peter Mutharika fik cirka 1,7 millioner.

Der bor 18 millioner mennesker i Malawi.

/ritzau/Reuters