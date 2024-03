Det seneste valg i Belarus udløste store protester. Men nu ventes søndagens valg at sikre regimets jerngreb.

For første gang siden det opsigtsvækkende præsidentvalg i 2020, der førte til masseprotester mod regimet, afholdes der søndag landsdækkende valg i Belarus.

Men folk i oppositionen har ikke nogen forhåbninger om et demokratisk valg og har opfodret til boykot.

Mange af dem er for længst flygtet ud af landet, og oppositionens kandidater stiller ikke op,

De anser valget for manipuleret og udemokratisk og at det vil bekræfte, at præsident Aleksandr Lukasjenko med støtte fra Rusland beholder sit jerngreb om landet.

Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja, som flygtede ud af landet efter protesterne, sagde torsdag, at søndagens valg intet har med demokrati at gøre.

- Det er en farce, det er et show, det er et cirkus, men det er ikke retten til at vælge, sagde hun med henvisning til de mange politiske fanger i Belarus.

Menneskerettighedsgrupper anslår, at der er flere end 1400 politiske fanger i landet.

Udover 110 medlemmer til parlamentet skal der ved valget søndag udpeges 12.000 medlemmer til lokalråd.

Der er ikke inviteret internationale observatører til at følge valget.

Den 69-årige Lukasjenko vil ifølge iagttagere bruge valget til at vise, at han er i fuld kontrol efter de store demonstrationer, der truede med at vælte ham for tre et halvt år siden.

Da han stemte søndag i hovedstaden Minsk, bebudede han ifølge Reuters, at han vil stå på stemmesedlen også i 2025.

- Fortæl dem, at jeg stiller op ved valget i 2025, sagde han henvendt til oppositionens folk.

I august 2020 blev Lukasjenko, der har været præsident siden 1994, udråbt som vinder af præsidentvalget. Oppositionen kaldte det svindel og mente, at den rigtige vinder var Tikhanovskaja.

EU anerkender ikke Lukasjenko som præsident.

Belarus er lige som Rusland desuden omfattet af vestlige sanktioner på grund af den tætte forbindelse mellem de to lande under invasionen af Ukraine.

/ritzau/dpa