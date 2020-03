John og Kirsten Kejlhof er endelig hjemme i Danmark efter at have været fanget på det corona-ramte krydstogtskib Costa Luminosa i mange dage.

Én oplevelse har sat sig fast - men det er ikke noget, der skete om bord på skibet.

Allerede kort efter afrejsen fra Miami den 5. marts blev der konstateret coronavirus blandt passagerer på skibet.

Derfor var det ikke let at finde havnebyer, som ville have John og Kirsten Kejlhof og de mange andre krydstogtgæster i land. Herunder omkring 50 danskere.

En passager fra krydstogtsskibet Costa Luminosa kommer på en bus efter evakueringen i den italienske havneby Savona. Foto: Massimo Pinca/Reuters Vis mere En passager fra krydstogtsskibet Costa Luminosa kommer på en bus efter evakueringen i den italienske havneby Savona. Foto: Massimo Pinca/Reuters

Efter en delvis evakuering i Marseille kom de resterende gæster af skibet i den norditalienske havneby Savona søndag. Blandt andre ægteparret fra Roskilde.

Her fik John Kejlhof en oplevelse, som vil sidde i ham resten af livet, fortæller han til Jyllands-Posten.

På busturen gennem Norditalien så han og Kirsten Kejlhof med egne øjne, hvordan udbruddet af coronavirus har påvirket området.

»Vi kørte med politieskorter gennem fuldstændig spøgelsesagtige byer fra Savona til Genova. Det var som at køre gennem et månelandskab, det var så uhyggeligt. Jeg ved ikke, om vi er sløje, fordi vi har en snert af virus, eller om det i virkeligheden er noget, der foregår mellem ørerne. Men oplevelsen har i hvert fald sat sig, efter at vi er kommet hjem,« siger John Kejlhof til Jyllands-Posten.

Passagerer kommer med en ambulance efter evakueringen af Costa Luminosa i Savona. Foto: Massimo Pinca/Reuters Vis mere Passagerer kommer med en ambulance efter evakueringen af Costa Luminosa i Savona. Foto: Massimo Pinca/Reuters

Før de mange krydstogtsgæster fik fast jord under fødderne i Savona, talte B.T. med en af de andre danske gæster på Costa Luminosa, Fernando Oberreuter.

»Nogle skriger. Andre græder. Vi er bange, og stemningen er meget, meget mørk,« sagde Fernando Oberreuter til B.T., mens krydstogtsskibet var på vej til Savona.

Ifølge branchemediet Ship Technology blev der bekræftet 36 smittetilfælde blandt passagererne alene i Marseille.

John og Kirsten Kejlhof er gået i frivillig karantæne i deres hjem. De er ikke blevet testet for coronavirus.