»Væggene bevægede sig, og jeg blev virkelig dårlig. Jeg panikkede og besvimede til sidst.«

Sådan siger en 14-årig norsk dreng til det norske dagblad VG.

Han vågnede i sidste uge med ondt i hovedet, da han var på hyttetur. Det fortæller drengen, der ønsker at være anonym.

Ondt i hovedet og træthed behøver ellers ikke umiddelbart være faresignaler, når man vågner i en træhytte under en lejrtur.

Men hvis 15 elever oplever det samme på en gang, så kan der måske være noget galt.

Drengen forklarer, at han vågnede klokken syv om morgenen og gik ind i stuen. Her fandt han flere elever liggende på gulvet. En af dem var besvimet.

Drengen lagde sig til at sove igen, men da han vågnede, havde han fået det endnu værre end tidligere.

Flere af eleverne følte svimmelhed og havde kastet op efter en nat i træhytten i den norske by Larvik.

»Det var meget mærkeligt. Jeg har aldrig set så mange blive syge på så kort tid,« siger den 14-årige dreng til VG.

Skolens rektor bekræfter ifølge den norske avis, at fem af eleverne havde kastet op, og to blev sendt på sygehuset.

Selvom 15 ud af 20 elever havde symptomer på kulilteforgiftning, så har det ikke været muligt at konkludere årsagen til, at eleverne blev syge.

Derfor er hytten nu lukket for adgang for at undersøge, hvad der har været skyld i, at flere elever kunne blive så dårlige efter en nat i træhytten.

Det kan muligvis skyldes noget udstyr, der er blevet brugt til at lave madlavning med.