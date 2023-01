Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var den norske grænsekommissær Jens-Arne Høilund, der tog mod opkaldet, da det kom kl. 1.30 om natten fra den russiske grænsevagt.

Beskeden var enkel.

Fra russisk side havde man mistanke om, at en person ulovligt havde krydset grænsen til Norge – og oplysningerne viste sig hurtigt at være rigtige, viser nye detaljer om den spektakulære sag, som siden er gået verden rundt.

For kort efter, kl. 1.58 natten til fredag, blev den mand, som siden er blevet identificeret som Andrej Medvedev, anholdt af norsk politi.

Han er blevet sigtet for ulovligt at have krydset grænsen, men den 26-årige russiske statsborger har samtidig bedt om asyl, fordi han frygter for sit liv i hjemlandet. Det gør han, fordi han er deserteret fra den berygtede, paramilitære Wagner-gruppe efter at have været i kamp i Ukraine.

Ifølge Andrej Medvedev selv blev han jagtet af hunde, mens kugler fløj tæt forbi ham under flugten ved den russiske by Nikel, inden det lykkedes ham at krydse den tilfrosne flod Pasvikelva. Beboere i området har fortalt om »meget aktivitet« på russisk side af grænsen den nat. Her blev både observeret snescootere, lyskastere og store mængder af personel.

De norske myndigheder kan dog endnu ikke underbygge hans beskrivelser.

»Vi har ikke oplysninger, som bekræfter, at der har fundet skyderi sted, så det kan jeg hverken bekræfte eller afkræfte,« siger førnævnte Jens-Arne Høilund.

Andrej Medvedevs skader i forbindelse med flugten – her fra pigtrådshegn – er blevet vist frem i en video hos Gulagu.net. Det er dog ikke ellers verificeret. Foto: Gulagu.net Vis mere Andrej Medvedevs skader i forbindelse med flugten – her fra pigtrådshegn – er blevet vist frem i en video hos Gulagu.net. Det er dog ikke ellers verificeret. Foto: Gulagu.net

Han har allerede holdt møde med de russiske grænsemyndigheder, men herfra er der ikke kommet oplysninger om, hvordan Andrej Medvedev formåede at flygte.

»Fra russisk side efterforsker man hændelsen, og resultatet af denne efterforskning vil sandsynligvis ikke blive delt med os,« siger han:

»Det er Ruslands ansvar, at der ikke kommer folk fra Rusland til Norge, mens det på samme måde er Norges ansvar den anden vej. Nu må vi sammen diskutere tiltag for at forsøge at forhindre, at det sker fremover.«

Andrej Medvedev opholder sig nu i Oslo. Anholdelsen har påkaldt sig international opmærksomhed, og ikke mindst på grund af denne udtalelse fra hans norske advokat, Brynjulf Risnes:

Andrej Medvedev er tidligere Wagner-officer. Foto: Gulagu.net Vis mere Andrej Medvedev er tidligere Wagner-officer. Foto: Gulagu.net

»Han har erklæret, at han er villig til at tale om sine oplevelser i Wagner-gruppen med de folk, der efterforsker krigsforbrydelser.«

Andrej Medvedev har allerede fortalt en smule om massehenrettelser udført af Wagner-gruppen, hvorfra han flygtede i november.

Og han tidligere berettet om, hvordan han som officer stod i spidsen for den gruppe af Wagner-soldater, hvorfra soldaten Jevgenij Nuzhin forsøgte at desertere, men siden blev fanget og straffet ved at få kraniet smadret med en forhammer i november sidste år. Alt sammen filmet og offentliggjort.

Andrej Medvedev frygter at ende med at lide samme skæbne. Og har afvist at have begået krigsforbrydelser i Ukraine.

I Norge vækker ankomsten af den tidligere russiske lejesoldat blandede følelser. Som en talsperson for Den ukrainske forening i Norge siger:

»Når man melder sig til Wagner-gruppen, ved man, hvad man går ind til. Han må selvfølgelig straffes enten ved en international domstol eller i Ukraine, for han er en forbryder,« lyder det fra Natalia Ravn-Christensen:

»Men vi synes, at Norge skal garantere hans sikkerhed, så han få mulighed for at give information om andre krigsforbrydere og kan afgive vidneforklaring. Det er vigtigt.«

Hos den norske afdeling af menneskerettighedsorganisationen Helsingforskomiteen lyder det, at man ser Andrej Medvedev som et vigtigt vidne.

»Ikke bare på grund af de ting, han har set, men også fordi, at han kan beskrive kommandostrukturer og identiteten på officerer i Wagner-gruppen,« siger frontpersonen Aage Storm Borchgrevink.

Wagner har mandag bekræftet via Telegram, at Andrej Medvedev var en del af organisationen. Her lød det blandt andet, at den tidligere lejesoldat »burde være blevet retsforfulgt for at mishandle fanger«, samt at han er »meget farlig«. Og at han er norske statsborger og har været en del af den norske bataljon.

Advokaten Brynjulf Risnes har afvist udtalelserne som usande og kaldte dem for »en mærkelig bortforklaring«.

Det er meget sjældent, at det lykkes for flygtninge at krydse den 197 kilometer lange grænse fra Rusland til Norge. Siden 2015 var der ingen registrerede hændelser, indtil i alt fire personer ved to forskellige lejligheder blev arresteret af norsk politi i sommeren 2022.

Og nu er den mest spektakulære flygtning af dem alle altså netop ankommet.

Kilder: Dagbladet, NRK, norsk TV 2, Guardian, BBC, CNN, The Insider