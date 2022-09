Lyt til artiklen

Nikolay Peskov fik travlt med at bortforklare sig, da officeren fra det militære kontor ringede.

»Kort sagt, jeg tager mig af det på et andet niveau,« sagde han blandt andet.

Opringningen kom onsdag i kølvandet på præsident Vladimir Putins udmelding om, at en delvis mobilisering af hæren var sat i gang øjeblikkeligt for at kunne få styr på »den særlige militæroperation« i Ukraine. Det skriver blandt andet det undersøgende russiske medie The Insider.

Og tilsyneladende var sønnen af den indflydelsesrige Kreml-talsmand Dmitrij Peskov altså blandt de 300.000 russiske reservister, der kunne se frem til en tur på den blodige ukrainske slagmark.

Dmitrij Peskov er ofte ansigtet på Putins regime. Foto: MAXIM SHIPENKOV Vis mere Dmitrij Peskov er ofte ansigtet på Putins regime. Foto: MAXIM SHIPENKOV

Men opringningen fra major Anton Matrynov var ikke ægte. Den kom ikke fra et rigtigt militært hvervningskontor.

I stedet var der tale om en telefonprank. For i den anden ende af røret var det i stedet Dmitrij Nizovtsev fra liveprogrammet 'Populær politik', der udgav sig for at være officer.

Men det vidste Nikolay Peskov ikke, da han fik at vide, at han skulle møde op torsdag kl. 10.

»Du skal forstå, at mit navn er Peskov,« som han forsøgte sig, mens han afviste at ville møde op.

Foruden at fremlægge, hvordan han vil tage sig af det på »et andet niveau«, forklarede Kreml-talsmandens søn også, at der eksisterede »politiske nuancer« i forhold til en indkaldelse.

Direkte adspurgt om han ville være villig til at tage til fronten frivilligt, lød det klare svar fra Nikolay Peskov:

»Nej.«

Telefonsamtalen har vakt stor opmærksomhed både i og uden for Rusland, hvor ikke mindst den velhavende elite er blevet beskyldt for at være store tilhængere af invasionen uden selv at ville deltage i den.

»Og sådan noget ødelægger jo selvfølgelig troværdigheden hos de mennesker, der er tilhængere af krigen,« som DRs Rusland-korrespondent Matilde Kimer har sagt i TV-Avisen om opkaldet til Nikolay Peskov.

Også på sociale medier bliver Nikolay Peskov hånet i et land, hvor onsdagen samtidig resulterede i de første protester mod den eskalerede Ukraineindsats flere steder, og mindst 1.300 demonstranter er blevet anholdt.

'Populær politik' er skabt af tilhængere af den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.