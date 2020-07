I de tidlige morgentimer mandag udspillede en relativt usædvanlig scene sig under de igangværende forhandlinger om en genrejsning af EU's økonomi i Bruxelles.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, blev så ophidset over Danmark, Holland, Finland, Sverige og Østrig, at han bankede knytnæven i bordet og truede med at udvandre. Det fik stemningen til at blive så hed, at den belgiske premierminister, Sophie Wilms, måtte dæmpe gemytterne.

Scenen beskrives af anonyme diplomater over for Reuters og BBC og fungerer som et rammende billede af forhandlinger, der nu går ind i sit fjerde døgn, og som har budt på store uenigheder, dramatik og hårde personlige angreb.

Der er flere ting, der gør det svært for de 27 lande at nå til enighed om en genopretningsplan.

Emmanuel Macron hidsede sig angiveligt op mandag morgen.

Først og fremmest har sparebanden, som altså inkluderer Danmark, og som kæmper for at mindske den samlede genopretningspakke og sørge for, at en større del af den bliver lån frem for tilskud, vist sig at være en særdeles hård nød at knække.

Derudover har flere lande krævet, at der skal stilles modkrav til lande, der får tilskud. Krav om, at tilskuddene kan stoppes, hvis lande gør ting, der strider mod demokratiske spilleregler og ret og lov.

Modkrav, som Ungarn, Polen og Slovenien ikke vil være med til, skriver The Times – fordi de anser det for at være en politisering af et økonomisk spørgsmål.

Lige nu er status, at de 27 ledere mødes igen klokken 16 mandag, men det betyder ikke, at der kommer en aftale.

De sparsommelige fire er blevet til fem – Finland sidder nu med i gruppen. Her ses Hollands premierminister, Mark Rutte, Østrigs kansler, Sebastian Kurz, Finlands premierminister, Sanna Marin, Sveriges statsminister, Stefan Löfven, og Danmarks statsminister, Mette Frederiksen.

Chefforhandleren, Charles Michel, skal allerede nu have luftet tanken om, at forhandlingerne kan udsættes og genoptages i august, ligesom Tysklands kansler, Angela Merkel, har udtalt, at det godt kan være, det ender uden en aftale.

Den hollandske premierminister, Mark Rutte, der har stået som leder af sparebanden under forhandlingerne, var dog lidt mere optimistisk mandag morgen.

»Vi er der ikke endnu, og tingene kan stadigvæk falde fra hinanden. Men det ser ud, som om der er lidt mere håb nu end i aftes, da jeg troede, det hele var slut,« sagde Mark Rutte ifølge Reuters.

Udspillet fra EU-Kommissionen lød i første omgang på, at de 27 lande skulle optage lån for 750 milliarder euro, hvoraf 500 milliarder euro skulle gives som tilskud til lande og 250 milliarder euro som lån.

Giuseppe Conte mener, at de sparsommelige lande, inklusive Danmark, 'afpresser' EU.

Lige nu ser det ud til, at sparebanden har fået forhandlet andelen af rent tilskud ned til omkring 390 milliarder euro, selv om lande som Italien og Frankrig står fast på, at det beløb skal ligge på mindst 400 milliarder.

Også Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har langet ud efter sparebanden med ordene: »Europa bliver afpresset af de sparsommelige,« skal Conte have udtalt ifølge BBC, ligesom han har kaldt forhandlingerne for »ophedede«.

Også Ungarns Viktor Orban har langet ud efter sparebanden – dog i form af et direkte angreb på dens uformelle leder, hollandske Mark Rutte.

»Jeg ved ikke, hvad årsagen er til, at den hollandske premierminister hader mig eller Ungarn, men han angriber os meget hårdt og gør det klart, at fordi Ungarn, efter hans mening, ikke respekterer lov og ret, så skal vi straffes økonomisk,« sagde Orban søndag formiddag:

Viktor Orban har fyldt meget under forhandlingerne og har lanceret et hårdt angreb på Mark Rutte søndag.

»Det er helt uacceptabelt.«

Viktor Orban gjorde det klart, at hvis ikke der kommer en aftale, så er det 'på grund af ham den hollandske fyr'.

Mette Frederiksen har bekræftet, at Danmark er på linje med Mark Rutte i spørgsmålet om, at man skal stille modkrav om, at lande skal leve op til ret og lov og demokratiske spilleregler, hvis de skal have tilskud fra genopretningsfonden.

Forhandlingerne, som nu er de mest langtrukne i EU siden år 2000, genoptages mandag eftermiddag, men der er ingen garanti for en aftale.

For som Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, mandag morgen sagde, ifølge The Times: »Jeg har aldrig set positioner så diametralt modsatte, som det vi ser her.«