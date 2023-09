Den tropiske storm Ophelia har meldt sin ankomst i North Carolina i USA, hvor over 85.000 hjem og virksomheder står uden strøm.

Ophelia er på vej op ad østkysten, hvor den bringer kraftig regn, oversvømmelser og potentielle tornadoer med sig.

»En tornado eller to kan forekomme i dag over dele af den midtatlantiske kyst,« siger National Hurricane Center ifølge NBC.

Mens gader og stræder bliver massivt oversvømmet, er der også nogen, der benytter sig af alternative transportmidler.

På en video fra X kan man se, hvordan en mand har hevet kajakken ud af huset for at tage en tur rundt i nabolaget.

Major street flooding in Winterville, NC from a tropical storm #Ophelia my neighbors having some fun with the situation! #ncwx @ryanhallyall @JimCantore @wnct9 @weatherchannel pic.twitter.com/DWcQTRwUPF — Shawn Hendrix (@TheShawnHendrix) September 23, 2023

Det er dog ikke alle, der er lige glade for stormen, men de kan se frem til, at stormen gør sit indtog for derefter at svække i kraft i løbet af søndagen.

Du kan se de voldsomme oversvømmelser og massive vindstød i videoen øverst i artiklen.