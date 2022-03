Premierminister Boris Johnson siger, at Storbritannien går forrest i sanktionerne mod Putins allierede. Kritikere mener dog, at Londons russiske oligarker burde rammes langt hårdere.

Det britiske parlament arbejder lige nu på højtryk for endeligt at godkende en ny lov, der skal ramme Putins interesser i Storbritannien.

Krigen i Ukraine har fået europæiske politikere til at handle. Milliarddyre yachter og ejendom er blevet beslaglagt. De såkaldte oligarker har nemlig enorme formuer parkeret i vestlige investeringer. Ingen steder mere end i London.

Forholdet til de mange russiske oligarker i London har længe været betændt.

B.T.s internationale korrespondent, jakob Illeborg, rapporterer fra London

I årtier har skiftende britiske premierministre set gennem fingre med de russiske formuers ophav – så fokuseret var man på at få rigmændene til at investere i netop Storbritannien.

Ved et godgørende arrangement for udenlandske rigmænd i Kensington, i London i 2021, hvor premierminister Boris Johnson var til stede, blev premierministeren oplyst om, at den samlede værdi af de tilstedeværende udgjorde 24 billioner dollar.

»Jeg vil gerne sige, at hver eneste af disse dollar er meget velkomne her i Storbritannien. I er kommet til, de rigtige sted på det rigtige tidspunkt sagde Boris Johnson i sin tale, den dag.

Boris Johnsons konservative møder lige nu skarp kritik for sin ukritiske tilgang til russiske milliardæres indflydelse.

Ruslands tidligere vicepremierminister, Igor Shuvalov, er en af de oligarker i London, der allerede er ramt af sanktioner. Her ses han med Vladimir Putin i 2017

Men allerede tilbage i nullerne blev der stillet meget få spørgsmål til, hvordan de russiske milliardærer, der flokkedes til London for at købe ejendomme, og virksomheder havde tjent deres enorme formuer.

»Jeg vil have, at russiske firmaer skal betragte London som deres naturlige base i Europa,« sagde Ken Livingston, Labours røde overborgmester i London i 2006.

Det var i øvrigt samme år, som den Putin-kritiske russiske politiker Alexander Litvinenko blev myrdet i London. De britiske myndigheder har siden fastslået, at det med al sandsynlighed var på ordre fra Kreml.

Men dengang stillede man få spørgsmål til Putins virke. Det var tre år efter at den russiske oligark Roman Abramovich købte Chelsea, og med et trylleslag og masser af rubler gjorde den middelmådige London-klub til en af verdens rigeste.

Roman Abramovich hus i London ligger på en af verdens dyreste gader, Kensington Palace Gardens. Huset anslås at have en værdi af 150 milioner pund.

Den såkaldte gyldne visa-regel, hvor udlændinge var garanteret opholdstilladelse, så længe de investerede minimum 2 millioner pund i Storbritannien, gav de russiske rigmænd frit lejde til at parkere de formuer, de havde sikret sig gennem indflydelse i Vladimir Putins Rusland, i den britiske hovedstad.

Tanken dengang var, at de mange penge ville gavne den britiske økonomi. I stedet medførte de russiske rigmænds opkøb af luksuslejligheder i kvarterer som Mayfair og Belgravia, at de i forvejen skyhøje priser steg endnu mere.

Ofte var kvartererne tomme. Oligarkerne brugte nok London som base, men befandt sig ikke nødvendigvis i byen.

Til gengæld købte de sig til indflydelse. Talrige dokumenter har vist, i hvilken grad store russiske donationer er tilflydt især Boris Johnsons konservative parti. Oligarkernes tæthed med Putin blev fastslået i en parlaments-rapport fra 2020.

Den rigeste russiske oligark i London, Alisher Usmanov, ses her sammen med Putin i 2017. Usmanov er nu også ramt af britiske sanktioner

»Der er mange russere med meget tætte bånd til Putin, som er velintegrerede ind i de øvre lag af erhvervslivet og førende samfundscirkler. De er accepterede her på grund af deres store velstand,« lød det i rapporten

Krigen i Ukraine har ændret på alt dette. Otte Londonbaserede oligarker er allerede blevet ramt af de britiske sanktioner mod Rusland.

Roman Abramovich er forsøgt at komme lovgivningen i forkøbet og har ladet forstå, at Chelsea FC skal sælges, og pengene fra salget skal gå til krigsofre.

Så hurtigt er det gået, at det er svært helt at danne sig et overblik over langtidskonsekvenserne. Den rigeste russiske oligark i London, Alisher Usmanov, der tidligere ejede en stor del af fodboldklubben Arsenal og senest har været investor i Everton, er nu uønsket af klubbens ledelse.

»Alvoren af disse sanktioner er begyndelsen på en ny virkelighed for oligarkerne. Jeg tror ikke, de kan gemme sig længere,« sagde bestyrelsesformanden for Aylesford International forleden til The Financial Times.