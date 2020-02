Under demonstration satte aktivister ild til scootere og affaldsbøtter på Gare de Lyon for at stoppe koncert.

Dele af banegården Gare de Lyon i Paris blev fredag aften evakueret efter en større brand. Den blev påsat af modstandere af en omstridt sanger fra Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo).

Under en demonstration satte aktivister ild til scootere, cykler, affaldsbøtter og kasser på banegården for at hindre folk i at nå hen til en nærliggende koncerthal. Her gav sangeren Fally Ipupa koncert.

Mange af demonstranterne var congolesere i eksil. De anklager sangeren for at støtte DRCongos tidligere præsident Joseph Kabila og dennes efterfølger, Felix Tshisekedi.

Brandene blev hurtigt slukket.

Politiet kalder volden for uacceptabel, og 23 personer er anholdt.

Optøjerne begyndte med et verbalt skænderi mellem Ipupa-fans og congolesiske oppositionstilhængere.

- Med deres musik får den congolesiske regering hele folket på sin side, mens de slagter og voldtager kvinder og børn, sagde en af oppositionstilhængerne, Willy Dendebe, til AFP.

- Vi har været her i Frankrig i 30 år på grund af dem, tilføjede han.

Metrostationen på Gare de Lyon blev evakueret under branden. Togtrafikken blev ramt af store forstyrrelser.

I 2017 blev en stor planlagt koncert med Ipupa aflyst på grund af frygt for voldsomme optøjer.

Tshisekedi blev indsat som præsident i DRCongo for godt et år siden efter Kabila. Han styrede landet med jernhånd gennem 18 år.

Løfter fra Tshisekedi om reformer og bekæmpelse af korruption er ikke sket i det omfang, som mange håbede, og Kabila og hans allierede spøger stadig i baggrunden.

Krænkelser af menneskerettigheder er fortsat en trussel i DRCongo, siger Amnesty International trods store forandringer i landet.

