De amerikanske myndigheder tror nu ikke længere på, at man kan finde overlevende fra bådbranden i det sydlige Californien.

Indtil videre har man fundet 25 døde, men da stadig er ni savnet, så ender dødstallet på 34 personer.

Det er AP, som oplyser, at man har opgivet at finde overlevende fra katatstrofen.

Ulykken skete natten til mandag, hvor båden pludselig brød i brand uden for Santa Cruz Island.

Fem personer nåede at springe fra båden, inden det var for sent. Det var alle besætningsmedlemmer.

De resterende var gæster på båden, men det var ikke muligt for dem at komme af, fordi de var på det nederste dæk, hvor de sov.

Lydfiler afslører, at kaptajnen ringer til kystvagten og siger, at 'folk er fanget og ikke kan komme ud'.

Et enkelt besætningsmedlem mistede livet, mens de resterende var gæster.