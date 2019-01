Spansk politi og redningsfolk er opgivende. Det er nu niende dag, hvor redningsfolk desperat forsøger at få den 2-årige dreng op fra en 100 meter dyb brønd.

Årsagen til den store opgivenhed er, at det seneste redningsforsøg har slået fejl og chancen for, at drengen fra Malaga stadig er i live er lille.

Redningsfolkene forsøgte at udvide hullet, der har en diameter på 30 centimeter, med et rør, men røret har vist sig ikke at passe i hullet.

Mandag mislykkedes et andet redningsforsøg.

Hullet, der er boret for lidt over en måned siden, har en diameter på kun 25 cm. Hullet er formentlig 100 meter dybt. Foto: Malaga Fire brigades / HANDOUT

Her prøvede redningsfolkene at bore en vertikal indgang til bunden af hullet, men de stødte på et materiale i jorden, som ikke umiddelbart var muligt at bore igennem.

B.T.s journalist på stedet fortæller, at redningsfolkene indtil videre har gravet med en kombination af skovle og hænder, fordi man ikke har kunnet bruge maskiner grundet risiko for sammenstyrtninger.

Redningsfolkene er ifølge B.T.s journalist 'voldsomt frustrerede' over at grave på den måde, samtidig med at det indhentede rør - der kom fra en by 400 kilometer væk - ikke gav pote.

Små som store spanske medier sender i næsten døgndrift fra stedet, hvor den lille dreng - Julen Rosello - faldt i hullet, og hvor redningsfolkene arbejder.

Køretøjer fra politi og redningsmandskab. Foto: Lars Bjørknæs

En kamera-mand har fortalt B.T.s journalist på stedet, at sandsynligheden for, at Julen stadig er i live, er meget, meget lille.

»Det ville være noget nær årtiers historie, hvis Julen bliver fundet i live mere end en uge efter at være faldet i hullet,« sagde kameramanden fra den spanske tv-station RNE (svarende til DR).

Drengen legede tæt ved familiens ejendom, da han faldt ned i det 100 meter dybe hul.

Hullet er gravet i et illegalt forsøg på at finde grundvand i området.

Alle små og mellemstore spanske medier er til stede der ude og sender i døgndrift. Foto: Lars Bjørknæs

Siden faldet er hullet, som er på en ejendom i Totalán nær Malaga, blevet dækket af løse sten.

El Pais skriver, at optagelser har vist, at hullet skal være dækket af 70 meter sten, som er væltet ned i hullet.

Stenskredet er tilsyneladende udløst af drengens fald ned i hullet.

Forældrene til drengen er helt knust over hans forsvinden. De får hjælp af rådgivere, fortæller en talsmand for redningsfolkene.