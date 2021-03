Danskere i Myanmar opfordres til at forlade landet snarest, mens det stadig er muligt.

Det oplyser Udenrigsministeriet, der i den anledning har skærpet sine rejsevejledninger. Omkring 40 danskere befinder sig i øjeblikket i Myanmar.

Udover at alle danskere rådes til at forlade landet, frarådes samtlige rejser dertil. Begge dele skyldes den aktuelle sikkerhedssituation i Myanmar.

»Der er sket en betydelig optrapning den forløbne weekend med over 100 dræbte. Der har været voldsomme kampe med omsiggribende vold,« siger Danmarks ambassadør i Myanmar John Nielsen til Ritzau og fortsætter:

»Det er på den baggrund, vi har skærpet rejsevejledningen yderligere, så vi nu opfordrer danskere til at forlade landet hurtigst muligt.«

Sikkerhedssituationen er spidset til efter det hidtil blodigste døgn siden militærkuppet 1. februar.

Lørdag blev 114 civile dræbt – heriblandt flere børn – da sikkerhedsstyrker forskellige steder i landet åbnede ild mod ubevæbnede demonstranter.

Efterfølgende har FN været ude at fordømme drabene.

»Fordømmende ord alene eller udtryk for bekymring kommer til at lyde hult for befolkningen i Myanmar, mens militæret begår massedrab på dem,« lød det fra FN's særlige efterforsker i Myanmar, Tom Andrews, i en erklæring.

Samtidig opfordrer han til, at det internationale samfund reagerer:

Lørdagens uroligheder var det blodigste døgn siden kuppet 1. februar. Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS Vis mere Lørdagens uroligheder var det blodigste døgn siden kuppet 1. februar. Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

»Myanmars befolkning har brug for det internationale samfunds støtte. Ord er ikke tilstrækkeligt. Der burde allerede være igangsat en robust, koordineret handling.«

Hvis du som dansker vælger at blive i Myanmar, kommer Udenrigsministeriet med et par klare opfordringer:

»Hold dig mest muligt på din bopæl og vær opmærksom på dine omgivelser, hvis du færdes ude. Vær sikker på, at dine nærmeste er underrettet om, hvor du er, og at de kan komme i kontakt med dig. Undgå demonstrationer og andre forsamlinger af mennesker.«

»Overhold udgangsforbud og forsamlingsforbud. Hav altid identitetspapirer på dig (fx pas). Vær sikker på, at dit pas er gyldigt. Vær sikker på, at du har tilstrækkelige forsyninger af mad, kontanter m.m. til at kunne dække flere dages forbrug i tilfælde af flere dages lukning af fødevarebutikker og begrænsninger på brug af kreditkort,« fremgår det af Udenrigsministeriets hjemmeside.

Siden 1. februar har folk i Myanmar demonstreret mod landets militær. Foto: HANDOUT Vis mere Siden 1. februar har folk i Myanmar demonstreret mod landets militær. Foto: HANDOUT

Myanmars militær væltede 1. februar landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, og har siden slået hårdt ned på demonstranter, som har protesteret mod militærstyret, og adskillige er blevet dræbt.

Udenrigsminister Jeppe Kofod har også reageret på drabene.

Grusomhederne skal stoppes, og demokratiske rettigheder og principper skal respekteres, skrev han blandt andet på Twitter.

USA har mandag også taget af konsekvens af urolighederne. USA har valgt at suspendere en handels- og investeringsaftale med Myanmar, indtil den demokratisk valgte regering bliver genindsat i det sydøstasiatiske land, skriver Ritzau.