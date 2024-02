Putin forventes at få seks år mere ved magten, når russerne går til valg 17. marts.

Men står det til en Navalnyj-tilhænger, bliver det ikke uden at ære den nyligt afdøde oppositionspolitikers sidste opfordring.

Det skriver norske VG.

En opfordring til russerne om at protestere på valgdagen og markere det ved at møde op til stemmeurnerne på samme tid:

Klokken 12.00.

Det fortæller Leonid Volkov, der er tidligere bestyrelsesmedlem i Navalnyjs antikorruptionsorganisation, FBK, i en video, der er lagt op på YouTube.

»Nu er det her ikke længere kun en politisk handling, der har til formål at overvinde politisk ensomhed og isolation. Nu er det en mindesamling, en handling til minde om Navalnyj, som bad os om at holde den,« siger Volkov ifølge Reuters.

Såfremt tilhængere af Navalnyj lytter til opfordringen, bliver det formentlig ikke uden konsekvenser.

»Disse mennesker, såkaldte tilhængere, er velkendte for deres provokationer og for at bryde loven i Rusland,« siger talsmand for præsident Vladimir Putin Dmitry Peskov ifølge mediet og fortsætter:

»Dette er en meget skadelig praksis og har juridiske og retshåndhævende konsekvenser for dem, der reagerer.«

I Rusland er det ulovligt at demonstrere, og siden Navalnyjs død er flere end hundrede blevet idømt fængselsstraf for at mindes ham.

Det var 16. februar i år, at straffelejren, hvor Navalnyj sad fængslet meddelte, at han var død.

Af dødsattesten fremgår det, at den 47-årige regimekritiker og oppositionsleder døde af naturlige årsager.

Både Navalnyjs familie og vestlige leder har dog givet de russiske myndigheder og præsident Putin skylden for dødsfaldet.