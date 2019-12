»Vi må sætte dem til vægs og sørge for, at de gør deres job og beskytter vores fremtid.«

Nogenlunde sådan sagde klimaaktivisten Greta Thunberg om verdenslederne under en demonstration. Der var bare et stort problem.

Det skandinaviske udtryk 'at sætte til vægs' lader sig ikke sådan lige oversætte - men det var på engelsk, den 16-årige svensker holdt sin tale ved demonstrationen i italienske Torino.

Så da Thunberg opfordrede aktivisterne til at 'put them (verdenslederne, red.) against the wall', gav det folk nogle helt andre associationer end tilsigtet:

At hun opfordrede til vold mod de ansvarlige politikere.

Det får nu Greta Thunberg til at forklare sig og undskylde.

I to tweets slår den verdensberømte klimaaktivist fast, at det netop var sprogforviklinger, som var årsagen til den uheldige formulering.

'Det er, hvad der sker, når du improviserer taler på dit andet sprog. Men selvfølgelig undskylder jeg, hvis nogen misforstod det. Jeg kan ikke fastslå tydeligt nok, at jeg - såvel som resten af skolestrejkebevægelsen - er imod en hvilken som helst form for vold. Det burde være unødvendigt at sige, men nu gør jeg det alligevel,' skriver Greta Thunberg og understreger, at hun med 'put them agains the wall' mente at stille politikerne til ansvar.

Greta Thunberg under talen ved FN-topmødet i New York, hvor hun anklagede verdenslederne for at have 'stjålet min barndom'. Foto: Johannes Eisele/AFP Vis mere Greta Thunberg under talen ved FN-topmødet i New York, hvor hun anklagede verdenslederne for at have 'stjålet min barndom'. Foto: Johannes Eisele/AFP

Den 16-årige svenske klimaaktivist, som netop er blevet kåret som Årets Person i 2019 af det amerikanske nyhedsmagasin Time, har bevilliget sig selv juleferie hjemme i Sverige efter i lang tid at have været meget aktiv i kampen for at få politikerne til at forpligte sig til at gøre mere for klimaet.

Men på Twitter er Thunberg stadig særdeles aktiv.

Thunberg kommenterer blandt andet det igangværende klimatopmøde i Madrid, som skulle have været afsluttet fredag, men er blevet forlænget, fordi det ikke har været muligt at nå frem til en løsning på flere centrale konfliktpunkter.

Greta Thunberg er ikke imponeret over politikernes indsats under forhandlingerne.

'Lige nu set det ud til, at COP25 i Madrid er ved at falde sammen. Videnskaben taler sit tydelige sprog, men videnskaben bliver ignoreret. Uanset hvad der sker, vil vi aldrig give op. Vi er kun lige gået i gang,' skrev hun på Twitter sent lørdag aften.

På nogenlunde samme tidspunkt kom det frem, at mange af de 196 deltagende lande er skuffede og decideret vrede over manglen på vilje til kompromiser under forhandlingerne.

EU og mange ulande peger den anklagende finger mod store CO2-syndere som Kina, Indien, Japan, Brasilien og Australien, som ikke vil binde sig til drastiske reduktioner.

Det forventes, at klimakonferencen slutter i løbet af søndagen.