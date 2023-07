Efter gammeldags tankegang skulle kvinder passe hjemmet, børnene og sørge for deres ægtemand.

Samme opfordring gav den japanske by Onomichi i Hiroshima-området i Japan ved hjælp af brochurer deres kvindelige indbyggere. Der var dog et twist – opfordringen var kun henvendt til de gravide kvinder i byen.

Nu er Onomichi dog kommet på helt andre tanker, og undskylder for opfordringen.

Det skriver CNN.

De uddelte brochurer blev udarbejdet på baggrund af en offentlig undersøgelse i 2017.

Blandt andet stod der i brochurerne, at hustruer kunne irritere deres ægtemænd ved ikke at udføre almindelige pligter og være travlt optaget af at tage sig af børnene – mens de samtidig også kom med forslag til, hvordan de kunne gøre livet sødere for mændene.

For ikke nok med de kunne klare det huslige arbejde, passe børn og forberede frokost, så kunne de da også give dem massage, lød det i brochurerne ifølge CNN.

Det fik flere til at søge til Twitter, der nu går under navnet 'X', med kritik.

Og tirsdag offentliggjorde byens borgmester Yuko Hiratani så en offentlig undskyldning på det lokale byrådshjemmeside.

I undskyldningen udtaler Yuko Hiratani, at indholdet af de uddelte brochurer ikke stemte overens med de gravides og mødrenes holdninger, samt fremmede stereotypiske kønsroller, skriver CNN.