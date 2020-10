John McAfee af blevet anholdt i Spanien og afventer udlevering til USA, hvor han er blevet sigtet for skattesvig.

Opfinderen af antivirus-programmet, som stadig bærer hans navn, har ikke betalt skat de sidste fire år.

Det selv om han angiveligt har tjent millioner på konsulentvirksomhed, kryptovalutaer og på at sælge retten til hans livshistorie. Det skriver BBC.

McAfee blev anholdt den 3. oktober 2020 i Barcelonas El Prat lufthavn. Han ver på vej til Istanbul, Tyrkiet. Hvis han dømmes skyldig, kan han risikere op til 30 års fængsel.

John McAfee taler ved en internet-konference i Beijing den 16. august 2016. Foto: FRED DUFOUR

Justitsdepartementet i USA siger, at McAfee tilsyneladende undgik at betale skat, ved at lade sin indkomst blive indbetalt på venners bankkonti. Derfor har skattevæsenet ikke fået nogen opgørelse fra 2014 til 2018.

Han beskyldes også for at gemme sine besiddelser - de inkluderer en yacht og bygninger - i andre personers navn.

Den amerikanske regering påstår, at McAfee tjente over 145 millioner kroner ved at anbefale syv kryptovalutaer mellem 2017 og 2018. De valutaer var angiveligt værdiløse. Og han opgav aldrig sin indtægt.

John McAfee er en mildest talt kontroversiel person.

På dette foto fra den 4. juli 2019 taler John McAfee med nyhedsbureauet AFP på hans yacht, der ligger for anker ved Marina Hemingway i Havana, Cuba. McAfee blev anholdt den 3. oktober 2020 i Barcelonas El Prat lufthavn. Han ver på vej til Istanbul, Tyrkiet. Foto: ADALBERTO ROQUE

Han blev for alvor kendt i 1980'erne, da han grundlagde McAfee VirusScan. Det var det første kommercielle antivirus software, og det hjalp ham til de første mange millioner - dollars!

Siden har han solgt firmaet, men han udvikler stadig sikkerhedprodukter til computerindustrien.

Han blev født i Storbritannien, og han har forgæves forsøgt at blive præsidentkandidat for Libertarian Party (et parti, der er højreorienteret libertarianisme) i 2016 og 2020.

McAfee har tidligere giver udtryk for afsky for skattelovgivningen. Sidste år tweetede han, at han ikke havde lavet nogen selvangivelse de sidste ti år, fordi »det er ulovligt at inddrive skat«.

John McAfee taler ved Malta Blockchain Summit i den 1. november 2018. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI

I 2012 kom John McAfee på avisernes forsider, efter at politiet i det mellemamerikanske land Belize efterforskede hans nabos død. Gregory Faull var en forretningsmand fra Florida, USA - og John McAfee blev nævn som en 'person vi ineteresserer os for' af politiet.

John McAfee forlod Belice efter naboens død - og havde efter eget udsagn 'ingen fordindelse overhovedet' til drabet.