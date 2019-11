Den spanske operastjerne Plácido Domingo, der tidligere på året blev beskyldt for sexchikane af et antal kvinder, tager for første gang bladet fra munden.

Det gør han i et stort interview med det spanske medie El Confidencial, og hvis man regner med de store indrømmelser, kan man godt tro om igen.

Den 78-årige tenor afviser pure alle anklager, der siden august er fremført af mere end 20 kvinder, der påstår at have oplevet krænkende adfærd.

»Jeg har været galant, men altid inden for rammerne af ridderlighed,« siger Plácido Domingo til det spanske medie.

Han fortæller desuden, at spaniere af natur er ‘varme, hengivne og kærlige’ og at ‘galante handlinger bliver opfattet anderledes nu til dags’.

Sagerne om operalegenden tog fart, efter en kvindelig sanger ved navn Angela Turner Wilson til Associated Press stod frem og fortalte om grænseoverskridende adfærd.

Episoden hændte ifølge Angela Turner Wilson i 1999, da Plácido Domingo skulle have taget hende på brystet, mens hun sad i sminkerummet før en forestilling.

Øvrige sangere og dansere har fortalt om det, de beskriver som en ‘kendt hemmelighed’ i branchen om mere eller mindre systematisk grænseoverskridende adfærd fra operastjernen siden slutningen af 1980'erne.

En reel retssag er ikke blevet rejst mod Domingo, men de talrige anklager har alligevel haft konsekvenser for tenoren.

Plácido Domingo har efter anklagerne trukket sig fra Los Angelses Opera og fra Met Opera i New York, hvor han skulle opføre stykket Macbeth.

Hans første optræden efter anklagerne var i slutningen af august i den østrigske by Salzburg, hvor han fik stående ovationer af publikum, men indtil fredag i denne uge har han været tavs om sagerne. Til El Confidencial siger han:

»Jeg er af den opfattelse, at alle mine handlinger og forhold altid har været velkomne og gensidige (...) Jeg erkender dog, at reglerne og standarderne for, hvordan vi er - og bør blive - målt, er anderledes i dag, end de var førhen.«