Coronavirus presser pris på olie, men Opec lammes. Partnerskab mellem Saudi-Arabien og Rusland bryder sammen.

Et forsøg på at presse prisen på olie op ved at sænke produktionen er slået fejl fredag på et møde i Wien mellem De Olieeksporterendes Landes Organisation (Opec) og Rusland.

Prisen på olie falder på grund af coronavirus rundt om i verden. Det har fået efterspørgslen til at falde.

Dermed er en tre år lang romance mellem Rusland og Opec brudt sammen. Det har været kendt som Opec+.

Rusland, der ikke er medlem af Opec, ville ikke være med til store nedskæringer i sin produktion, fremgik det af mødet i den østrigske hovedstad.

Den manglende enighed har fredag fået prisen på olie til at falde med over otte procent.

Dermed kan forbrugere i Danmark og den øvrige verden muligvis se frem til endnu lavere benzinpriser.

- Fra 1. april er der ingen restriktioner for hverken Opec eller lande uden for Opec, siger den russiske energiminister, Aleksander Novak, efter det langvarige møde i den østrigske hovedstad.

Saudi-Arabien og Rusland har de sidste tre år forsøgt at binde et politisk partnerskab sammen, efter de i flere år stod splittet i forhold til krigen i Syrien. Sammenbruddet i Wien varsler, at parterne er ved at gå hver til sit.

- Ruslands afvisning af støtte til ekstraordinære nedskæringer vil ret bestemt og fatalt undergrave Opec+'s evne til at spille rollen som den pris-stabliserende svingproducent, siger energieksperten Bob McNnally fra Rapidan Energy Group.

Det kan varsle uro om olieprisen og geopolitiske spændinger, vurderer han.

/ritzau/Reuters