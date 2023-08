For mindst 41 millioner år siden svømmede der en lille hval rundt i havene ved Egypten.

Hvalen, der har fået navnet Tutcetus rayanesis, var bare 2,5 meter lang og vejede 187 kilo, da den levede.

Det skriver The Guardian.

Forskerne, der fandt den indtil nu ukendte hvalart, udgravede fossilerne nær Wadi el-Hitan i Egypten.

Et sted, der er berygtet for at gemme på mange ældgamle fossiler af hvaler.

Det er ikke til at sige, om størrelsen på den lille hval havde noget at gøre med, at den først er blevet opdaget i dag – altså 41 millioner år efter, den levede.

Men sikkert er det, at fundet er sjældent.

»Det er faktisk den ældste hval, vi har fundet i Afrika indtil videre,« udtaler Hesham Sallam, professor og grundlægger af MUVP (Mansoura University vertebrate palaeontology centre, red.), om fossilfundet.

Tutcetus rayanesis blev identificeret ud fra fossilet af dens tand.

Og på den måde kunne forskerne også løfte sløret for, hvad hvalens diæt bestod af i sin tid: små blæksprutter og muligvis krebsdyr.