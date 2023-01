Lyt til artiklen

Kayla Kelley blev meldt savnet for halvanden uge siden. Nu har hendes familie fået den værst tænkelige besked.

For den 33-årige amerikanske kvinde er fundet død, myrdet – samtidig tegner konturerne af et skæbnesvangert trekantdrama sig allerede.

Det viser arrestationsdokumenter fra politiet ifølge CBS News.

»Selvom vi på desperat vis håbede på et andet udfald, er jeg taknemmelig over, at mine betjentes ihærdighed ledte os frem til frøken Kelley,« siger politichefen for Collin County, Jim Skinner.

Først forsvandt Kayla Kelley, så blev hun fundet død. Foto: Collin County Sheriff's Office Vis mere Først forsvandt Kayla Kelley, så blev hun fundet død. Foto: Collin County Sheriff's Office

Det var således Kayla Kelley, der onsdag blev fundet begravet ved et grønt område i Dallas-bydelen Grand Prairie. Det har det nu vist sig.

Politiet har samtidig arresteret en 32-årig mand, som hun efter alt at dømme begyndte at gå ud med i sommer.

Den 32-årige mand skulle under afhøringer have forklaret, at han havde brugt et falsk navn, men at Kayla Kelley siden fandt ud af hans rigtige navn – og at han var gift.

Politiet skulle videre have fundet frem til telefonsamtaler mellem de to, hvor Kayla Kelley skulle have truet den 32-årige mand med at fortælle sandheden til hans hustru.

Herefter forsvandt hun.

Dagen efter, at hun blev meldt savnet 11. januar, blev hendes udbrændte bil fundet, og det førte til arrestationen af den 32-årige mand, der i første omgang blev anholdt og sigtet for kidnapning og brandstiftelse.

Siden førte en af sporing af hans telefon frem til det sted, hvor Kayla Kelley blev fundet død og begravet.