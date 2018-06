Organisation peger ikke på skyldige bag angreb med kemiske våben, men baserer konklusion på vidner og prøver.

Haag. Organisationen til forbud mod kemiske våben (OPCW) oplyser, at der under to angreb i Syrien i marts 2017 blev brugt nervegassen sarin og klor.

Angrebene fandt sted i det centrale Syrien.

- Sarin blev højst sandsynligt brugt som et kemisk våben, lyder det fra OPCW's fact-finding-eksperter.

Den dødelige nervegas blev anvendt i Latamneh i provinsen Hama 24. marts sidste år.

Dagen efter blev der med meget stor sandsynlighed anvendt klor nær hospitalet i Latamneh.

OPCW's team har ikke mandat til at udpege de skyldige bag kemiske angreb.

Organisationens eksperter siger, at de baserer deres konklusioner på udsagn fra to vidner og fra analyser af indsamlede prøver fra Latamneh.

/ritzau/AP