Alle afgange fra lufthavnen i norske Bodø er udskudt.

Grundet kraftig vind og snevejr, valgte man nemlig fredag morgen at indstille afgangene, skriver Dagbladet.

Et sted mellem 350 og 400 passagerer sidder i flyene og venter på at kunne lette, mens omkring 1000 passagerer i alt er berørt af situationen.

For nuværende er 10 afgange påvirket. En fra Norwegian, en fra SAS og syv-otte fra Widerøe.

»Der er ikke meget vind, omkring 20 vindstød. Men vinden bringer sne med sig. Vi får ikke pløjet ordentligt, og når vi har fjernet sneen, kommer der nye skovle af sne,« fortæller lufthavnens tekniske chef, Øystein Madsen, til NTB.

Ved 10-tiden vil der blive foretaget en ny vurdering af, om lufthavnen igen kan åbnes.

Øystein Madsen fortæller nemlig, at vinden er så kraftig, at flyene ikke kan afises i et tilstrækkeligt omfang.

Som følge af lukningen i Bodø er fly i både Tromsø og Oslo ligeledes sat i bero, da turen skulle gå til Bodø.

Ifølge Øystein Madsen vil fredagens forsinkelser formentligt brede sig ud over resten af dagen og påvirke flere lufthavne.

B.T. følger sagen …